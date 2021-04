RollingKnight est maintenant disponible sur Android

Le développeur 37 Darkbreak Co a publié un tout nouveau titre sur jeu de Google qui fait irruption dans le mobile Genre de RPG. Ce nouveau RPG match-trois est intitulé RollingKnight et il explore l’idée de la réalité fantastique alternative. Ce jeu mêle mythes et légendes dans une histoire mélangée permettant aux joueurs de se ranger aux côtés de personnages célèbres issus d’une variété de traditions.

Montez aux côtés de Don Quichotte et de ses compagnons pour essayer de remettre de l’ordre dans un monde déchiré par mes dieux et ma magie. En partant d’un humble village, les joueurs recruteront lentement des personnages célèbres pour les aider dans un voyage de résolution d’énigmes. Profitez de mini-jeux, de mondes uniques et d’une histoire qui évolue lentement à travers ce titre mobile.

Gameplaywise, ce titre est très similaire à Candy Crush car il est basé sur un système de match 3. Associez trois pièces pour les éliminer du plateau, fabriquez des combos pour créer des pièces spéciales. Ces pièces peuvent effacer le plateau plus rapidement et, à mesure que les joueurs débloquent lentement de nouveaux combos, ils peuvent construire un meilleur itinéraire.

À mesure que les joueurs débloquent de nouvelles fonctionnalités, ils peuvent explorer le monde de la magie et personnaliser leur propre ville. Collectionnez des champions, des légendes, des héros et plus encore en construisant des armées contre une menace réelle. Les développeurs ont jusqu’à présent promis de maintenir le jeu à jour, mais on ne sait actuellement pas s’ils tiendront parole.

Ce titre reprend plusieurs fonctionnalités de jeux populaires et les mélange dans un mélange unique. Il y a très probablement des publicités dans le jeu, mais la gravité de ces publicités est également relativement inconnue. Il s’agit d’un nouveau titre, tant de choses doivent encore être découvertes par la communauté du jeu.

Les critiques pour ce titre ont été mélangées avec des fans à la fois enthousiasmés par le titre et déçus. Alors que certains fans qui ont précommandé le titre ont apprécié l’expérience, une multitude de bugs et de problèmes de connexion Internet ont enlisé l’expérience pour certains fans.

De plus, les énigmes ont été jugées simplistes et de nombreux fans ne sont pas sûrs que le jeu s’améliorera. Un didacticiel forcé rend cette expérience encore plus discutable car de simples puzzles n’ont pas exactement besoin d’explications. Bien que ce soit l’opinion de certains fans, il n’est pas certain que ce titre atteigne ou non un public plus large.

Ce titre a encore du travail à faire et de nombreux fans sont prêts à attendre qu’il évolue.

Quant au public, ce jeu est viable pour les joueurs de tous âges. Il ne contient aucun contenu mature et a une vérité enfantine dans son expérience générale.

RollingKnight est disponible sur les appareils mobiles.