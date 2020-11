Rolling Loud Miami annonce de nouvelles dates pour 2021

Rolling Loud Miami se déroulera en mai 2021 avec les têtes d’affiche Travis Scott, Post Malone et A € AP Rocky.

Avec le chemin parcouru cette année, nous pourrions tous profiter d’un week-end insensé à Miami, en profitant de certains de nos actes hip-hop préférés dans le monde. Espérons que l’année prochaine, il sera suffisamment sûr pour qu’un rassemblement de cette ampleur ait lieu sans mettre la santé des gens en danger, mais, dans l’état actuel des choses, Rolling Loud Miami avance avec de nouvelles dates en mai 2021. Le festival a annoncé que, les 7 et 9 mai, ils reviendraient aux événements en direct avec les trois têtes d’affiche originales (Travis Scott, A € AP Rocky et Post Malone) confirmées pour les nouveaux spectacles, ainsi que 99% des la gamme. Le festival aura lieu au Hard Rock Stadium, où jouent les Dolphins de Miami. Un nombre limité de billets devrait être mis en vente le vendredi 20 novembre à 10 h HNE. Si vous avez acheté des billets pour les dates originales, vos billets seront reportés pour le nouveau spectacle. Si vous avez été remboursé pour eux, vous devrez les racheter. Si vous vous êtes accroché à vos billets, vous serez heureux de savoir que Rolling Loud vous jette un sac à cadeaux, qui comprend un t-shirt, un masque, un désinfectant pour les mains et plus encore. Cette nouvelle fait suite aux deux tranches de Loud Stream sur Twitch, qui ont battu des records de fréquentation virtuelle. Espérons que les choses auront ralenti d’ici mai 2021. Si c’est le cas, nous ferons rage à Miami.