Rôle commercialisé en raison de la couleur de la peau: héros de “Star Wars” sous l’accusation de Disney

Dans la trilogie “Star Wars”, John Boyega joue l’un des rôles principaux, qui passe de plus en plus à l’arrière-plan au cours de la série. L’acteur noir y voit le calcul du groupe Disney en charge de la production. Le géant des médias n’a commercialisé son rôle qu’en raison de sa couleur de peau.

Le retour de la saga “Star Wars” fut un succès mondial au box-office. Quant à la pondération des rôles, le groupe Disney derrière lui aurait calculé froidement la glace, comme le dénonce l’acteur noir de premier plan John Boyega dans une interview au magazine “GQ”. “Ce que je dirais à Disney, ce n’est pas de créer un personnage noir, puis de le commercialiser beaucoup plus grand qu’il ne l’est réellement, puis de le mettre de côté. Ce n’est pas bon”, a déclaré le joueur de 28 ans.

Boyega a été le premier personnage à apparaître dans le premier teaser de “Star Wars: The Force Awakens” et a été annoncé comme l’un des principaux acteurs. Au cours de la trilogie, son rôle aurait été relégué au second plan au profit des deux autres acteurs principaux Daisy Ridley et Adam Driver. Les nuances de caractère ont toutes été attribuées à ces deux rôles en conséquence.

Dans la nouvelle série de films “Star Wars”, Boyega incarne l’ancien stormtrooper Finn. Son casting a déclenché des discussions sur les réseaux sociaux qui ont également vu l’acteur endurer l’hostilité raciale. “Je suis le seul acteur à avoir vécu une expérience unique avec cette franchise à cause de sa couleur de peau”, a déclaré le Britannique dans une interview au magazine. Il a même reçu des menaces de mort sur Instagram.

Lors des manifestations «Black Lives Matter» en Grande-Bretagne, l’acteur d’origine nigériane s’est joint aux manifestations à Hyde Park à Londres et a prononcé un discours émouvant. Après l’apparition de l’acteur, une déclaration a été publiée sur le compte Twitter officiel “Star Wars”. Il dit que Lucasfilm est derrière Boyega et son message.

Disney avait acheté la franchise “Star Wars” comprenant la société de production Lucasfilm au créateur George Lucas en 2012 pour plus de quatre milliards de dollars américains. Dans les productions de la nouvelle trilogie “Star Wars”, le groupe Disney aurait eu une influence massive sur les scripts.