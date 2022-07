Roland Emmerich s’apprête à travailler sur un nouveau drame de gladiateurs

Peacock a annoncé une commande directe pour un drame de gladiateurs que Roland Emmerich dirigera. Titré Ceux qui vont mourir, la série est « un drame à grande échelle se déroulant dans le monde spectaculaire, complexe et corrompu des sports de gladiateurs dans la Rome antique. La série présente un ensemble de personnages divers à travers les nombreuses couches de la société romaine où le sport, la politique et les affaires se croisent et se heurtent. Le livre du même nom de l’auteur Daniel Mannix est à la base de la série.

« Ceux qui vont mourir aborde la Rome antique d’une manière complètement nouvelle. Alors que la série aura une portée épique et offrira le spectacle de gladiateurs et de courses de chars, elle a également des personnages inattendus au milieu d’intrigues de palais et d’un sombre monde criminel », a déclaré Lisa Katz, présidente du contenu scénarisé chez NBCUniversal Television and Streaming, avec l’aimable autorisation de Le journaliste hollywoodien.

Emmerich est surtout connu pour son travail sur les films catastrophes, tels que Le jour de l’indépendance et sa suite. Son film le plus récent était Chute de lune, à propos de deux astronautes et d’un théoricien du complot qui doivent empêcher la lune de s’écraser sur Terre. Compte tenu des faibles chiffres au box-office et des critiques critiques, le film a été un désastre d’une nature totalement différente.

Tout au long de sa longue carrière cinématographique, Emmerich ne s’est pas beaucoup diversifié dans la télévision

« Le puissant Empire romain m’a toujours fasciné, en particulier ses énormes jeux qui ont diverti les masses à travers le spectacle du monumental Colisée », dit Emmerich. « En son cœur, il s’agit d’une épopée sportive menée par des personnages forts et divers qui explorent des chemins vers la gloire, des chutes de grâce et un besoin d’appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Les sports de ces temps anciens étaient aussi passionnants et massifs qu’ils le sont aujourd’hui, et je suis ravi de collaborer avec mes partenaires, Peacock, High End Productions, Hollywood Gang et AGC Studios, pour apporter ce monde riche de sang, de sueur et de larmes. à la télévision. »

Selon IMDb, Emmerich était écrivain et acteur pour le téléfilm Altosax, même si le résumé de l’intrigue n’était pas disponible. Il a été producteur exécutif et écrivain sur Le visiteur, qui parlait d’un homme disparu dans le Triangle des Bermudes revenant pour sauver la Terre. Il a été producteur exécutif sur Godzilla : la série, la série animée basée sur le remake de 1998 d’Emmerich. Il a également été réalisateur, producteur exécutif et scénariste du téléfilm Cheval noirà propos d’un étudiant qui enquête sur un complot concernant son père.

Outre la réalisation, Emmerich sera également producteur exécutif Ceux qui vont mourir. Les autres producteurs exécutifs incluent Lourdes Diaz, Stuart Ford, Jonas Bauer, Martin Moszkowicz, Herbert G. Kloiber, Oliver Berben, Gianni Nunnari et Harald Kloser. Robert Rodat servira de showrunner.

Ce projet provient d’AGC Studios, tandis que Centropolis Entertainment, Hollywood Gang Productions et Street Entertainment le produiront. High End Productions, société créée par Constantin Film et Herbert G. Kloiber pour produire des séries de fiction européennes premium destinées au marché international, a acquis les droits de distribution en Europe. Ils cofinanceront également Ceux qui vont mourir avec Paon.