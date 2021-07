Roguebook Review – De délicieuses qualités de construction de ponts, mais ce n’est pas assez difficile

Roguebook a lancé l’accès anticipé avec une controverse instantanée: les développeurs qui ont offert le premier jour du contenu téléchargeable payant comme s’ils n’avaient jamais vu cela se passer horriblement mal auparavant. En corrigeant rapidement leur erreur, Roguebook a été autorisé à prospérer avec des critiques plus positives.

C’est un Roguelike Deckbuilder. Un genre tranquille qui a repris vapeur depuis le succès massif de Slay The Spire, un jeu qui, pour beaucoup, est toujours au sommet du trône de son genre. Juste cette année, nous avons déjà eu Tainted Grail et Loop Hero, et maintenant c’est au tour de Roguebook.

Roguebook fait certaines choses différemment, et je devrais commencer par dire que j’ai apprécié le jeu. Beaucoup. Quarante heures et ça compte.

Au lieu d’un personnage solo, vous jouez à deux dans Roguebook. Il existe différentes options et styles de jeu disponibles pour chacun des héros – Sorocco, le carlin crapaud en colère, des styles sur les ennemis avec des jeux défensifs, tandis qu’Aurora, la vieille tortue mystique, invoque des grenouilles et protège ses alliés. Le style et le charme des personnages sont l’une des qualités déterminantes de Roguebook.

Chaque run se déroule sur trois chapitres. Chaque chapitre a des monstres différents et un combat de boss à la fin, et chacun doit être exploré en utilisant des peintures et des encres pour peindre les pages du livre géant dans lequel vous vous trouvez. C’est un excellent ajout à la stratégie de choix des cartes d’avoir également à réfléchir à la façon dont vous allez progresser dans le surmonde.

Cela nous amène à l’un de mes plus gros problèmes avec le jeu. Équilibre et difficulté.

Abrakam, l’équipe derrière le jeu, a déjà apporté de bons changements d’équilibre au moment de la rédaction, mais il y a des choses dans le jeu qui le rendent beaucoup plus facile que ses compatriotes difficiles. Dans un genre qui repose sur sa rejouabilité, ce manque de difficulté est en fait l’une des plus grandes faiblesses de Roguebook.

Le retrait de cartes n’existe pas, et en fait, une grande partie de la force de votre deck vient du grand nombre de cartes à l’intérieur, avec des talents à débloquer en fonction de la taille de votre deck. Cela vous donne l’impression que vous devriez simplement remplir votre deck de cartes, ce qui signifie que vous tombez souvent sur un deck réussi plutôt que de le fabriquer, comme dans Slay The Spire, où le choix des cartes est la base du jeu.

Le système Epilogue de Roguebook est essentiellement sa difficulté d’Ascension. Le jeu devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que vous progressez dans les niveaux, bien que rien ne m’ait vraiment fait tirer les cheveux comme une course Ascension 18 (la plus élevée que j’ai jamais eue) de Slay The Spire.

En toute justice pour Roguebook, le comparer sans cesse à Slay The Spire ne rend pas justice au jeu. Il fait beaucoup différemment, et mieux, que le jeu qui le surplombe. La progression est plus gratifiante, avec une manière différente d’améliorer votre deck et vos courses globales, et l’ensemble du concept de monde ouvert est très rafraîchissant, bien que Tainted Grail y ait également récemment participé.

Dans l’ensemble, Roguebook est à peu près un incontournable si vous êtes un fan du genre, plus Slay The Spire, plus Monster Train, plus de la même bonté délicieuse de construction de deck. Ne vous attendez pas à être aussi récompensé, frustré ou même accro que vous l’étiez à ses compatriotes les plus difficiles.