Roguebook est un Deck Building ressemblant à un Rogue qui semblera familier pour tuer les fans de Spire

Bien que certains d’entre vous se soient probablement arrêtés à la simple mention d’un jeu de cartes de type voyou, les jeux de cartes sont définitivement en hausse. Roguebook est un tout nouveau, co-créé par Richard Garfield, l’homme responsable d’un petit quelque chose appelé Magic: The Gathering.

Comme vous pouvez le voir dans cette nouvelle bande-annonce de gameplay, il s’agit d’un jeu sur la collecte de cartes et leur utilisation dans la bataille contre toutes sortes d’ennemis. À première vue, le jeu présente de nombreuses similitudes avec Slay the Spire, mais contrairement à ce titre indépendant, vous êtes encouragé à rassembler autant de cartes que possible. Un grand deck offrira à votre duo de personnages des capacités spéciales.

Après avoir choisi quelques personnages parmi quatre classes, vous partirez dans une aventure générée aléatoirement, en n’utilisant jamais tout à fait le même deck deux fois et en explorant une carte différente à chaque fois. Il semble qu’il satisfera plutôt bien son public de niche, et nous sommes vraiment intrigués de voir comment ce jeu se différenciera.

Il n’y a pas de mot sur la date de sortie de la PlayStation 4, mais elle est prévue pour un lancement en 2021. Êtes-vous intéressé par Roguebook? Croyez au cœur des cartes dans la section commentaires ci-dessous.