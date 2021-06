Rogue Squadron Movie recrute un scénariste d’amour et de monstres pour la prochaine aventure de Star Wars

Le prochain chapitre dans une galaxie lointaine, très lointaine a trouvé son auteur. Matthieu Robinson (L’amour et les monstres) est configuré pour écrire le scénario de Escadron Rogue. Le live-action à venir Guerres des étoiles film a été initialement annoncé l’année dernière, avec Patty Jenkins (Wonder Woman 1984) réglé sur direct. Cela rapproche le film de sa réalité.

Selon un nouveau rapport, Matthew Robinson travaille actuellement sur le Escadron Rogue scénario. On ne sait pas depuis combien de temps il est attaché au projet, mais l’espoir est que le film entrera en pré-production plus tard cette année. Le tournage devrait avoir lieu en 2022. Le film a été initialement révélé l’année dernière lors de la présentation massive de la journée des investisseurs de Disney. Ce sera le premier live-action Guerres des étoiles film depuis 2019 L’ascension de Skywalker. Ce film a conclu la trilogie de la suite de Disney.

Matthieu Robinson a fait ses débuts dans les longs métrages avec la comédie de 2009 L’invention du mensonge, qui mettait en vedette Ricky Gervais. Plus récemment, il a écrit le film d’action/science-fiction adapté aux enfants de 2016 Camions monstres. Il a également écrit le célèbre album de l’année dernière L’amour et les monstres, aussi bien que Dora et la cité d’or perdue. En ce qui concerne les autres films à venir, il a travaillé sur le Petite boutique des horreurs refaire, ainsi que Bord de Demain 2. Mais c’est, sans aucun doute, son concert le plus médiatisé à ce jour.

Les détails de l’intrigue du film sont actuellement rares. Il tire son nom d’une série populaire de jeux vidéo et de romans de Star Wars Légendes Matériel. Les histoires de légendes proviennent de l’ancien canon qui a été abandonné par Lucasfilm après que Disney a acheté la société à George Lucas en 2012. Bien que beaucoup de ces histoires aient été utilisées pour inspirer le nouveau canon. Patty Jenkins a cependant précisé qu’il ne s’agirait pas d’une adaptation directe d’aucun des jeux ou romans. Ce sera une nouvelle histoire. Lucasfilm dit sur son site officiel que Escadron Rogue« présentera une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans un manège à sensations fortes et à grande vitesse, et déplaceront la saga dans l’ère future de la galaxie. »

Alors que la trilogie de la suite, en particulier Le dernier Jedi et L’ascension de Skywalker, s’est avéré diviser, la plupart des films de Disney Star Wars ont connu un succès financier. Solo est la seule exception. Côté télé, le studio a connu un énorme succès. Le Mandalorien est l’une des émissions les plus populaires actuellement diffusées. Beaucoup d’autres live-action Guerres des étoiles En conséquence, des émissions de télévision sont en cours de développement, avec Le livre de Boba Fett venir chez nous en décembre.

Pour le grand écran, Michael Waldron (Loki, Rick et Morty) est également en train d’écrire un nouveau Guerres des étoiles film qui sera produit par Kevin Feige, directeur de Marvel Studios. Au-delà, Taika Waititi (Thor : Ragnarok, le Mandalorien) est co-scénariste et réalisera un sans titre Guerres des étoiles film aussi. Escadron Rogue devrait actuellement sortir dans les salles de cinéma le 22 décembre 2023. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que de plus amples détails seront disponibles. Cette nouvelle nous parvient via The Hollywood Reporter.

