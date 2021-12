Rogue Squadron de retour sur la bonne voie avec Patty Jenkins: rapport

Il y a quelques jours, il a été annoncé que Lucasfilm avait indéfiniment retardé Star Wars : Escadron Rogue en raison de différences créatives avec la réalisatrice Patty Jenkins. Mais maintenant, un nouveau rapport affirme que Jenkins est toujours attaché en tant que directeur, et Escadron Rogue s’en tient à sa date de sortie originale de 2023. Jenkins a récemment transféré les fonctions de direction de Paramount’s Cléopâtre à Le Faucon et le Soldat de l’Hiver réalisateur Kari Skogland. Jenkins sera désormais producteur sur Cléopâtre aux côtés de la vedette principale Gal Gadot.

Selon Justin Kroll à Deadline, « Jenkins est tombé en tant que réalisateur afin qu’elle puisse se concentrer sur ses deux prochains projets: Wonder Woman 3 et Star Wars: Rogue Squadron. » Jenkins ou Lucasfilm n’ont pas confirmé les rapports, mais avec Paramount désireux de faire fonctionner les caméras Cléopâtre, Gal Gadot sera préoccupé pendant un certain temps. Avec ce changement d’horaire, Jenkins peut donner la priorité Escadron Rogue plus de Wonder Woman 3 comme son prochain projet de film.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Escadron Rogue a été annoncé l’année dernière lors de la présentation du Disney Investor Day. Wonder Woman la réalisatrice Patty Jenkins devait réaliser le film. Escadron Rogue suit une nouvelle génération de pilotes de chasseurs stellaires alors qu’ils gagnent leurs ailes et risquent leur vie dans un manège à sensations fortes à grande vitesse. Jenkins a révélé que Escadron Rogue n’adaptera aucun préexistant Guerres des étoiles jeux vidéo ou livres dont le film tire son titre. Mais il intégrera leurs idées et leurs styles dans l’histoire. Escadron Rogue racontera une histoire originale, qui sera probablement liée à l’une des nombreuses Guerres des étoiles les films et émissions de télévision Disney et Lucasfilm se développent.

Les fans ont d’abord été ravis de l’annonce, mais après l’accueil mitigé de Wonder Woman 1984, le battage médiatique s’est un peu calmé. Mais c’était quand même formidable de voir une cinéaste accomplie comme Patty Jenkins réaliser un original Guerres des étoiles film. Même après la décevante WW84, Jenkins reste un cinéaste incroyable qui a réalisé des films exceptionnels comme le drame de 2003 Monstre, avec Charlize Theron dans le rôle de la tueuse en série Aileen Wuornos. Elle a également réalisé des épisodes de séries télévisées, La tuerie, et Entourage. De plus, Jenkins est assez passionné par le projet et a travaillé sur le script avec L’amour et les monstres scribe Matthew Robinson pendant longtemps. Elle a confirmé au cours de l’été que Escadron Rogue sera son prochain projet avant de retrouver Gal Gadot pour Cléopâtre et Wonder Woman 3.





Cela a été une surprise pour tout le monde lorsque Lucasfilm a retiré Escadron Rogue de leur calendrier de tournage 2022 mais a conservé la date de sortie 2023. Ensuite, des rapports sur des différences créatives entre le studio et la réalisatrice du film, Patty Jenkins, ont été révélés, évoquant des souvenirs de scénarios similaires se produisant plusieurs fois dans le passé. Josh Trank, Colin Trevorrow, Rian Johnson, David Benioff & DB Weiss, et Phil Lord & Christopher Miller sont tous partis Guerres des étoiles des films alléguant la microgestion des patrons de Lucasfilm. Alors que le départ de Rian Johnson et David Benioff & DB Weiss était compréhensible, compte tenu de la négativité entourant leurs derniers projets, Les derniers Jedi et Game of Thrones, Lord et Miller sont partis Solo : Une histoire de Star Wars après des mois de tournage.

Cela étant dit, nous espérons que Jenkins et Lucasfilm régleront leurs différences créatives et offriront un Guerres des étoiles film pour les âges. Escadron Rogue est prévue pour le 23 décembre 2023. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour.





Patty Jenkins refuse de faire un film Netflix et veut des sorties en salles uniquement « Je fais des films pour l’expérience sur grand écran », est la position du réalisateur de Wonder Woman en ce qui concerne les sorties de films au jour le jour.

Lire la suite





A propos de l’auteur