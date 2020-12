Rogue One Trends sur le 4e anniversaire, les fans l’appellent le meilleur film Star Wars de Disney

Rogue One est sorti en salles il y a 4 ans aujourd’hui et il est actuellement à la mode sur les médias sociaux car les fans l’appellent le meilleur Disney Guerres des étoiles film. De nombreux fans étaient sceptiques à l’égard de Disney lorsqu’ils ont repris Lucasfilm, se demandant ce que l’avenir réserverait à l’une des plus grandes franchises de la planète. 2015 a vu le premier indice avec la sortie de le réveil de la force, qui a ensuite rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial. Alors que l’argent était certainement super pour le studio, le film a laissé beaucoup de fans hardcore craindre le pire.

Tandis que Rogue One n’était pas exactement un succès auprès des critiques et des téléspectateurs lors de sa sortie il y a 4 ans (16 décembre 2016), il est depuis devenu un favori des fans. C’était le premier spin-off de la franchise et les fans ne savaient pas trop à quoi s’attendre avec certains personnages qu’ils n’avaient jamais vus auparavant. Maintenant, les fans ont hâte de voir le retour de Diego Luna dans la série préquelle, Andor, qui sera diffusé exclusivement sur Disney + en 2022.

le Rogue One anniversaire a le film à la mode, tandis que les fans partagent leur amour pour lui. Rogue One EST le Disney définitif Guerres des étoiles film », déclare un fan sur Twitter. Un autre fan dit:« Joyeux 4e anniversaire à mon favori de Disney Guerres des étoiles films, « tandis qu’un autre fan déclare son point de vue plus brutalement: » Le seul bon film de Disney Star Wars. « La trilogie de suite s’est terminée à la fin de l’année dernière avec La montée de Skywalker et beaucoup de gens sont encore très en colère contre la fin des trois films.

Solo était le prochain film dérivé à sortir en salles, et c’est comme Rogue One, n’a pas été un succès instantané auprès des fans. Venant sur les talons de Le dernier Jedi, il n’avait vraiment aucune chance au box-office car Guerres des étoiles la fatigue s’est installée. Disney a pompé les pauses et annulé de nombreux projets en cours de développement et est retourné directement à la planche à dessin. Pendant tout ce temps, les fans ont commencé à revenir Rogue One et en faire l’éloge sur les réseaux sociaux. Au cours des 4 années qui ont suivi sa sortie, de nombreux fans l’ont placé au sommet de leur favori Guerres des étoiles films de tous les temps, même si certains des effets spéciaux ont montré leur âge en si peu de temps, ce qui a conduit à une cure de jouvence DeepFake.

« Rogue One est le meilleur Disney Guerres des étoiles film. J’ai parlé », dit un autre Guerres des étoiles fan sur Twitter. En plus d’avoir une histoire engageante, Rogue One est également loué pour ses visuels. Un autre fan demande: « Pouvons-nous parler de la beauté d’un film Rogue One est et comment c’est facilement le plus beau Disney Guerres des étoiles film? » Andor vient de démarrer la production fin novembre, et Disney prévoit de diffuser la série limitée en 2022. Aucune date de sortie officielle n’a été annoncée pour le moment. Si tu as envie de célébrer Rogue One aujourd’hui, vous pouvez vous rendre sur le site Web officiel de Disney + pour diffuser le film.

Pouvons-nous parler de la beauté d’un film Rogue One et de la façon dont il est facilement le plus beau film de Disney Star Wars pic.twitter.com/xE6Mo6pLhL – Jake Frost 🎄 | PDG de Cal Kestis | Âge en bio (@CalKcstis) 16 décembre 2020

J’ai vu ce film beaucoup trop de fois mais idc parce que c’est le meilleur disney star wars #rogueonedaypic.twitter.com/5OL2KMktqN – nat ❄️ voyou un jour (@wazcskis) 16 décembre 2020

Rogue One est le meilleur film de Disney Star Wars. J’ai parlé. pic.twitter.com/y0ovBp9Rkq – damo💫 (@MFDAMO) 16 décembre 2020

Joyeux 4 ans au meilleur film de Disney Star Wars. Désolé, je ne fais pas les règles ici. pic.twitter.com/crT7q1iXRh – Joe (@thisislijoe) 16 décembre 2020

Le seul bon film de Disney Star Wars 😊💕 https://t.co/CdodCcbRix – Lebbertoxd (@InsaneLetterbox) 16 décembre 2020

Joyeux 4e anniversaire à mon préféré des films Disney Star Wars ✌🏻 pic.twitter.com/RJLk1rHae7 – ryan (oh wow) jeune (@ ryanwyoung_01) 16 décembre 2020

Rogue One EST le film définitif de Disney Star Wars. pic.twitter.com/05uNCTLEAJ – Le réceptionniste de Krennic (@OslonKrennic) 16 décembre 2020

«Disney Star Wars» semble être à nouveau tendance, voici donc un #RogueOne poste d’appréciation. Cette scène, en particulier, est fantastique. Personnellement, ce film est mon préféré de Disney Star Wars. pic.twitter.com/WJmgdHJy87 – Film Guy 📽️ (@RealMovieDude) 16 décembre 2020

Rogue One est l’une des plus grandes choses à sortir de l’ère Disney Star Wars. pic.twitter.com/EaQRlVEWS6 – arachide (@daisyfromjakku) 16 décembre 2020

‘Rogue One’ est sorti il ​​y a 4 ans aujourd’hui pic.twitter.com/d5PYzVDGHG – Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) 16 décembre 2020

Sujets: Rogue One, Star Wars, Disney