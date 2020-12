Rogue One Deepfake améliore les scènes de la princesse Leia et de Grand Moff Tarkin

Une nouvelle vidéo Rogue One DeepFake apporte des améliorations substantielles aux effets spéciaux originaux. Leia Organa et Grand Moff Tarkin ont l’air encore mieux qu’ils ne l’étaient lorsque Lucasfilm et Disney ont initialement sorti le film en 2016. Peter Cushing a dépeint Grand Moff Tarkin dans Un nouvel espoir et est décédé en 1994. Carrie Fisher a dépeint Leia dans l’original Guerres des étoiles trilogie, puis à nouveau dans la trilogie suite. Fisher est décédé quelques semaines après Rogue One ouvert dans les théâtres.

Pour la plupart, Rogue One a été adopté par Guerres des étoiles fans depuis sa sortie. Les effets spéciaux étaient à la pointe de la technologie à l’époque, mais même 4 ans plus tard, cela a l’air un peu vieillot. La technologie DeepFake s’est épanouie ces dernières années et Shamook, l’artiste DeepFake à l’origine du nouveau Tron l’héritage vidéo, a grandement amélioré l’apparence de Grand Moff Tarkin et de la princesse Leia Organa dans le film. Peter Cushing et Carrie Fisher ont l’air plus naturels dans la vidéo DeepFake, qui peut même amener certains téléspectateurs à croire que c’est la vraie affaire.

John Knoll est le directeur de la création et le gourou des effets visuels de Lucasfilm. Au moment de la Rogue OneLa sortie de Knoll a évoqué les défis de la création d’une jeune version de Leia Organa et de la création d’une version numérique de Grand Moff Tarkin. « C’est beaucoup de pression, oui. Je veux dire, ce sont les humains numériques, c’est la chose la plus difficile en infographie », a déclaré Knoll au début de 2017. « Eh bien, nous regardons des visages humains toute la journée, tous les jours. Les gens sont donc très à l’écoute. à, vous savez, voir tout ce qui – qui a l’air étourdi.

Le Grand Moff Tarkin a été ramené avec la bénédiction de la succession de Peter Cushing. L’acteur de capture de mouvement Guy Henry a dépeint le personnage sur grand écran, tandis que l’équipe des effets spéciaux a travaillé et travaillé sa magie. C’était un défi, mais John Knoll et son équipe l’ont réussi avec les outils dont ils disposaient à l’époque. Cela étant dit, la technologie DeepFake se développe à un rythme rapide et apporte des personnages plus naturels à Rogue One, sans nuire au métrage original.

Quant à Carrie Fisher, elle a eu un petit coup de main dans la recréation numérique de son jeune moi. « Elle a été impliquée dans le processus et, vous savez, elle a vu le résultat final et elle a adoré », a déclaré John Knoll. «Elle a pu voir la scène. [Kathleen Kennedy, president of Lucasfilm] lui a montré. Alors, j’ai reçu un appel de Kathy qui me disait: « Eh bien, Carrie a adoré. » « Les fans ont été pris au dépourvu par les apparitions de Grand Moff Tarkin, Leia Organa et Darth Vader dans Rogue One. Maintenant, les fans attendent avec impatience le Série Rogue One Prequel, qui est actuellement en développement. Vous pouvez consulter la dernière vidéo DeepFake ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube de Shamook.

Sujets: Rogue One, Star Wars, Deepfake