Roger Waters ouvre un nouveau différend avec Pink Floyd

Roger Waters a partagé en ligne une série de notes d’édition écrites pour un nouveau remastering de « Animals », un album sorti par Pink Floyd en 1977 et dont son ancien membre du groupe, David Gilmour, aurait voulu les faire retirer en raison de certains. des disputes.

Waters, ancien bassiste et chanteur du groupe, a noté que le guitariste de Pink Floyd Gilmour voulait enterrer la véritable étendue de ses contributions musicales et artistiques sur l’album parce que, selon ses propres mots: « il revendique plus de crédit qu’il ne le mérite ».

Dans un message partagé via son site Internet le 31 mai, Roger Waters note que Gilmour « ne conteste pas la véracité » des notes, qui placent Waters au centre de la conception, de la composition et du design du projet. La couverture, mais que Gilmour » veut garder cette histoire secrète. »

« Ce qui a précipité cette note, c’est qu’il y a de nouveaux mixages de James Guthrie en stéréo et 5.1 de l’album de Pink Floyd ‘Animals’, 1977. Ces mixages se sont terminés de manière inédite en raison d’un différend sur certaines notes que Mark Blake a écrites à propos de cette nouvelle version « Waters a commenté dans son message.

Après avoir révélé sur son compte Twitter que Gilmour le maintient banni de la page Facebook officielle de Pink Floyd, qui compte plus de 30 millions d’abonnés, Waters assure également que son ancien partenaire a évité cette nouvelle version de « Animals » jusqu’à ce que les notes sur leur participation à la l’album sont supprimés.

«Oui, il était et est toujours un très bon guitariste et chanteur. Mais, depuis au moins 35 ans, por a raconté beaucoup de conneries sur qui a fait quoi chez Pink Floyd quand j’étais encore en charge. Il y a beaucoup de «nous avons fait ceci» et «nous avons fait cela», et «j’ai fait ceci» et «je l’ai fait» », a déclaré Waters.

Vers la fin du message, Roger Waters a révélé qu’il avait travaillé sur ses mémoires pendant la pandémie. Il a dit que dans son prochain livre, il révélera plus de détails sur la façon dont Gilmour revendique plus de crédit que sa juste part chez Pink Floyd.