Roger Waters a tué Mark Zuckerberg et Facebook dans un discours : "Ils veulent tout contrôler"

Roger les eaux il est l’un des musiciens les plus prestigieux de l’histoire. En 1965, il forme avec Syd Barrett (après sa mort, il sera remplacé par David Gilmour), Richard Wright, Nick Mason, le groupe Floyd rose et ainsi ils sont devenus des icônes du rock symphonique et expérimental. Pendant des années, Waters a poursuivi sa carrière solo et, en fait, il a très bien réussi. Il a donné des spectacles massifs partout dans le monde.

À son tour, le rockeur a également commencé à effectuer des tâches d’activiste liées à la politique et à l’environnement. Cette fois, c’est devenu une nouvelle parce qu’il a lancé une critique sévère de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, lors d’un discours des derniers jours. Comment pourrait-il en être autrement, ses propos sont devenus viraux sur les réseaux sociaux.

Discours de Roger Waters contre Mark Zuckerberg







Jeudi dernier, Roger Waters a assisté à un événement en faveur de la liberté de Julien Assange, le journaliste australien connu pour être le porte-parole de Wikileaks. C’est là qu’il a fait référence où il a dit que Mark Zuckerberg lui avait proposé d’utiliser sa chanson bien connue Another Brick in the Wall pour promouvoir Facebook et Instagram. Ce que, peut-être, le créateur du réseau social n’aurait jamais imaginé la réponse énergique du célèbre musicien britannique.

« Ce matin, j’ai reçu cette lettre. Personne ne sait ce que c’est car je l’ai reçu ce matin sur Internet. C’est une demande d’avoir les droits et d’utiliser ma chanson Another Brick in the Wall (Part II) dans la production d’un film pour promouvoir Instagram. C’est une lettre de Mark Zuckerberg pour moi. C’est arrivé ce matin et la réponse est Va te faire foutre ! Il n’y a aucun moyen que j’accepte cela « , il a exprimé notamment agacé.

Et suivi : « Je ne le mentionne qu’à cause de sa décision incisive de tout prendre en charge. Donc, ceux d’entre nous qui ont un peu de pouvoir, j’ai quelque chose, au moins, en termes de chansons. Donc je ne ferai pas partie de cette connerie, Zuckerberg . »

Photo : Getty Images



Pendant ce temps, Waters a terminé son discours en disant : « Ils veulent utiliser ma chanson pour rendre Instagram et Facebook plus puissants qu’ils ne le sont et nous censurer tous dans cette salle et empêcher que l’histoire de Julian Assange ne soit connue. Zuckerberg est l’un des idiots les plus puissants du monde« . Certes, les propos de l’ancien Pink Floyd ont fait sensation dans le monde entier, mais il n’y a eu, du moins jusqu’à présent, aucune réponse de la part du créateur de Facebook.