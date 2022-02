Roger Rabbit Trends After Surprise Cameo dans Chip ‘n Dale: Rescue Rangers Trailer

Il y a certains personnages dont la plus petite apparition à l’écran les met à la mode sur les réseaux sociaux, et l’une de ces créatures est Roger Rabbit, la star du film révolutionnaire très apprécié de Robert Zemekis. Qui veut la peau de Roger Rabbit?. Lorsque Disney a sorti sa première bande-annonce pour la renaissance du Tic et Tac : Rescue Rangers franchise, il est très vite devenu clair qu’il ne s’agit pas d’un redémarrage mais d’une expérience entièrement méta qui voit les deux tamias être rendus dans le monde réel dans un film qui se connaît bien qui aurait bien pu s’inspirer en grande partie de la sortie sur grand écran de Roger Rabbit .

Avec de nombreuses franchises principalement des années 80 telles que Les Schtroumpfs, Musclor et les Maîtres de l’Universet d’autres reviennent sur les écrans en grand, 1988 Qui veut la peau de Roger Rabbit? est un film dont les fans veulent une suite depuis longtemps, et voir le personnage revenir un bref instant dans le Rangers de sauvetage La bande-annonce était suffisante pour que le personnage soit tendance sur Twitter, avec des appels pour que Roger soit ramené dans un rôle plus important.

Avec le Tic et Tac : Rescue Rangers film semblant se moquer de l’utilisation excessive de CGI et du redémarrage des franchises, des camées de dessins animés vus dans la bande-annonce, Roger est probablement le plus ironique et le plus connaissant de tous. Retour quand Qui veut la peau de Roger Rabbit? a été libéré, bien avant Spider-Man : Pas de retour à la maison a vu les crossovers de studio devenir une grosse affaire, l’apparition de Warner Bros. Looney Tunes des personnages tels que Bugs Bunny et Daffy Duck apparaissant dans le même film que Mickey Mouse et Dumbo étaient époustouflants, et ce n’était pas un mince exploit à réaliser. Faire apparaître Roger Rabbit dans ce projet est un rappel conscient du type de film hybride auquel il est destiné à succéder.

Chip ‘n Dale: Rescue Rangers a peut-être créé trop de nostalgie dans sa bande-annonce







Alors que la nostalgie est un gros vendeur en ce moment, avec de nombreuses franchises et personnages de 30 ans faisant des retours inattendus, Tic et Tac : Rescue Rangers semble puiser dans cette tendance de manière considérable, au-delà même de ses personnages principaux. Cependant, la bande-annonce montre des aperçus fugaces de nombreux autres toons et croisements de toons du passé, des Trois Petits Cochons à Mon petit Poney, et même Paula Abdul et MC Skat Kat, mais cela conduit à la question de savoir si ces camées sont une grande partie du film, ou simplement une scène les englobant tous qui a maintenant été à peu près montré dans son intégralité ? Regardez la bande-annonce ci-dessous, gracieuseté de Walt Disney Studios.

L’apparition de Roger Rabbit, qui est vu sur une piste de danse montrant le genre de mouvements qui a conquis Jessica Rabbit, semble se produire dans un moment de flashback qui intègre la plupart de ces camées, mais la bande-annonce présente également des scènes mettant en vedette la propre version de Disney. de Aladdinainsi qu’un hommage à parc jurassique‘s finale à la fin de la bande-annonce. Que cette création fusionnée super nostalgique puisse satisfaire ceux qui savent quelles sont ces références ainsi qu’un public beaucoup plus jeune qui n’aura aucune idée de ce que cela signifie, c’est quelque chose que nous découvrirons lorsque le film arrivera sur Disney + sur 20 mai.





