Roger Michell, réalisateur de A Place Called Notting Hill, est décédé

Ce jour-là, la triste nouvelle a été annoncée que Roger Michel décédé à l’âge de 65 ans. Le réalisateur était chargé de diriger les ficelles de l’une des comédies romantiques les plus mémorables de l’histoire, Un endroit appelé Notting Hill, qui a joué Hugh Grant et Julia Robert. La nouvelle a été confirmée par le représentant du directeur.

Parmi les comédies romantiques les plus citées de l’histoire, l’une des plus fréquemment présentées est Un endroit appelé Notting Hill. « Je ne suis qu’une fille debout devant un garçon lui demandant de l’aimer », a été répété ad nauseam, à la fois en hommage et à travers des parodies ou des versions qui paraphrasaient la citation. Il est devenu l’un des films les plus emblématiques de la fin des années 90 et de la filmographie de Michel.

Les causes de la mort du réalisateur de 65 ans n’ont pas encore été dévoilées. Il y a quelques semaines, il était apparu à Telluride avec son dernier film, Le duc, mettant en vedette des personnages comme Charlotte Spencer, Matthieu Goode et Hélène Mirren. De plus, il avait un documentaire sur la façon dont l’accent sur la vie de reine Elizabeth, qui selon sa page officielle arriverait à la fin de cette année et au début de 2022.

Né en Afrique du Sud et fils de diplomate, il se forme à l’Université de Cambridge où il fait ses premiers pas en tant qu’acteur et metteur en scène. Le représentant était chargé de confirmer « Avec une grande tristesse » la perte de ce cinéaste après avoir communiqué avec sa famille. Le décès est survenu ce mercredi.

Quand il a failli diriger James Bond

Roger Michel a travaillé principalement en Angleterre et son dernier film en territoire américain a été Changer de voie, à partir de 2002, qui mettait en vedette Samuel L. Jackson et Ben affleck. C’est le projet qui a suivi Un endroit appelé Notting Hill, et à partir de ce moment, il a commencé à filmer uniquement au Royaume-Uni pour des raisons personnelles. Ainsi, il se lie d’amitié avec Daniel Craig.

À plusieurs reprises, il a partagé le tournage avec Craig et il était même très proche de le diriger dans James Bond. Il était l’un des réalisateurs considérés comme porteurs des ficelles du Quantum de Consolation, en 2008, mais a quitté le projet en raison de différences créatives. Le film était la deuxième apparition de Craig en tant qu’Agent 007 et s’est retrouvé sous la direction de Marc Forster.