Roger Deakins reçoit le titre de Chevalier de l’Empire britannique

Un jour avant les célébrations du Nouvel An, le gouvernement de Royaume-Uni annonce une liste intitulée « Honneurs du Nouvel An« , Qui comprend les nouvelles nominations aux chevaliers, titres qui sont accordés par la reine. Les cinéphiles du monde entier seront heureux de savoir que parmi ces nouvelles nominations, le nom de Roger Deakins, le directeur de la photographie primé, figure dans la liste. Oscar.

Deakins a reçu le titre en raison de « Ses services dans le cinéma », rejoignant des personnalités de l’industrie telles que Richard Attenborough, Sam Mendes et Steve McQueen. Précédemment, Deakins aurait reçu le titre de « Commandeur de l’Ordre de l’Empire britannique»En 2013, être le premier directeur de la photographie à recevoir ce prix.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tom Hanks montre son look dans le prochain film ‘Elvis’

Deakins a réussi à se démarquer dans l’industrie grâce à son travail avec des cinéastes tels que Frères Coen, Sam Mendes et récemment Denis Villeneuve. Il a reçu un total de 30 nominations aux Oscars pour son travail de photographie, parmi lesquelles se démarque « La rédemption de Shawshank« , »Skyfall » et « Il n’y a pas de pays pour les vieillards».

Il aurait réussi à gagner la statuette grâce à Blade Runner 2049« En 2018. Lors de la dernière cérémonie de remise des prix, il redeviendrait le récipiendaire du prix grâce à son travail avec »1917», Bande de guerre réalisée par Sam Mendes.

Au début de l’année, Deakins ferait à nouveau la une des journaux après sa sortie « Équipe Deakins», Un podcast qu’il présente avec son épouse James Deakins dans lequel ils parlent tous les deux du métier de cinéaste, qu’ils exercent depuis sept mois.

Pendant ce temps, ils auraient publié un total de 75 épisodes comprenant des interviews avec Peter Ramsey, Directeur de « Spider-Man: dans le Spider-Verse», Le directeur de la photographie Bill Pape (La matrice) et l’acteur Jake Gyllenhaal, en plus de ses collaborateurs Denis Villeneuve, Sam Mendes et Joel Coen.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Superman: L’histoire Warner Bros. a envoyé Kevin Smith

«Une chose à ce sujet qui, à mon avis, est importante, c’est que nous demandons toujours aux gens comment ils se sont lancés dans l’entreprise. Vous savez, comment ils ont trouvé les films, comment ils ont réussi à y trouver un rôle, et je trouve cela vraiment intéressant pour les autres. C’est fascinant de voir comment chacun emprunte des chemins différents. Il n’y a aucun moyen de le faire », déclarait-il Deakins à propos de votre podcast.