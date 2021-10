Rodrigo Herrera, le ‘requin’ qui ne dort que trois heures par jour et qui travaille jusqu’au dimanche

Lorsqu’il a commencé à récolter des tomates, Rodrigo Herrera Aspra n’a jamais pensé à posséder une fortune qu’il apprécie maintenant grâce à son travail acharné. L’homme d’affaires a acquis plus de notoriété après être devenu l’un des « requins » du programme Aquarium à requins. Il est maintenant propriétaire du laboratoire pharmaceutique Genomma Lab et nous vous en disons ici un peu plus sur son histoire à succès ; en plus de tout ce que vous pouvez voir sur leurs réseaux sociaux.

Rodrigo Herrera est maintenant plus populaire pour faire partie de Shark Tank Mexique, un espace qui cherche à promouvoir de nouveaux entrepreneurs, comme ce « requin » l’était à l’époque. Herrera Aspra possède une marque qui a d’autres organisations représentatives telles que Asepxia, Suerox, XL2, Aliviax, entre autres.

L’une des particularités de Rodrigo est que, comme les requins, il ne dort pas beaucoup, enfin, espérons-le, il le fait pendant trois heures. « Je ne peux plus dormir à cause des grandes responsabilités que j’ai, le travail est une routine quotidienne, c’est pourquoi je travaille jusqu’au dimanche« , précise-t-il.

QUI EST RODRIGO HERRERA ?

Rodrigo Herrera est un homme d’affaires prospère de 53 ans. C’est l’un des requins du programme Shark Tank et il brille aux côtés d’autres grands hommes d’affaires tels que Carlos Bremer, Patricia Armendáriz, Arturo Elías Ayub et Ana Victoria García.

Ce que peu de gens savent, c’est que Rodrigo est parti de zéro en vendant des tomates qu’il a lui-même plantées et récoltées selon une technique : la culture hydroponique. A 17 ans, il commence une formation au monde des affaires à la tête d’une petite quincaillerie où il doit équilibrer les livres comptables et revoir les inventaires.

Selon le magazine ‘Expansión’, Herrera a décidé de mettre en gage une montre en 1996 afin de commencer à jeter les bases de Productions Infovision quelles seraient les bases de Laboratoire Genomma.

COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU VOTRE FORTUNE RODRIGO HERRERA ?

Avant cet événement qui allait marquer un avant et un après dans la vie de Rodrigo Herrera, il y eut un événement qui marqua aussi la vie du désormais homme d’affaires. Lorsqu’il était étudiant à l’université, il a décidé de quitter un diplôme en génie civil hydraulique et s’est dirigé vers l’administration des affaires à l’Université d’Anáhuac. Dans Producciones Infovisión, le jeune homme qui est encore apprenti homme d’affaires était lié à la réalisation d’infopublicités.

Herrera considérait que ce qu’il savait des ventes pouvait fonctionner dans un schéma qu’il pouvait gagner à la télévision. Ainsi, l’idée d’entrer dans le monde des médicaments et des cosmétiques est venue des infopublicités bénies, car elles étaient très demandées.

Une fois que la stratégie de vente de télévision a fonctionné, Rodrigo Herrera a décidé qu’il était temps d’inclure d’autres domaines, car « Je ne pouvais pas rester devant un ordinateur à attendre que quelqu’un appelle ». Cela l’a amené à, en plus de fabriquer et de vendre des produits à usage personnel et pour la santé, son entreprise a commencé à fonctionner comme une agence de publicité et une société de production interne.

La fortune d’Herrera Aspra est aujourd’hui d’environ 600 millions de dollars. Cela fait sans aucun doute l’un des entrepreneurs les plus prospères de tout le Mexique.

