Rodrigo Alves montre ses nouveaux charmes: c’est sa poitrine XXXL

03.08.2020 22h12

Il y a quelques mois, Rodrigo Alves, également connu sous le nom de British Ken, a décidé de vivre immédiatement en tant que femme et s’appelle désormais Jessica Alves. Beaucoup de choses se sont passées depuis.

En tant qu’homme, Rodrigo Alves avait déjà investi plusieurs euros dans son corps et avait subi de nombreuses opérations de beauté. Son objectif était de ressembler à l’éternel amant de Barbie, Ken.

Nouvelles opérations

Puis le changement d’avis il y a quelques mois. Au lieu de ressembler à Ken, Rodrigo préférait ressembler à Barbie et vivre en femme. Depuis lors, Jessica, comme elle est maintenant appelée, a recommencé.

Source: instagram.com

Le cul a grossi, mais il y avait aussi un nouveau sein du Beauty Doc. Jessica Alves le présente désormais fièrement à chaque occasion et, comme il faut s’y attendre, le décolleté est tout sauf subtil.

Il montre ce qu’il a

Jessica est actuellement en vacances à Marbella et bien sûr, c’est l’occasion idéale de faire le nouveau corps. Sur les photos actuelles, elle porte un maillot de bain noir maigre. Le morceau de tissu mérite-t-il ce nom?

Source: instagram.com

Le maillot de bain montre plus qu’il ne couvre et il est difficile et difficile de tenir sa poitrine XXXL ensemble. Le minuscule petit nez opéré étire avec confiance Jessica au soleil et pose pour ses disciples.

Vue arrière ImPOsante

Si vous n’avez toujours pas vu assez de Jessica Alves, vous en aurez bien sûr encore plus. Parce que la plantureuse britannique publie également une photo de derrière et donne une vue de son impressionnante vue arrière.

Source: instagram.com

Alves a également eu beaucoup d’aide sur le Pô, qui est maintenant aussi rond, rond et grand. Elle regarde de manière séduisante par-dessus l’épaule dans la caméra – elle a définitivement la pisse sur elle.

Elle est toujours un homme

À propos, Jessica est officiellement toujours un homme, car elle a toujours les organes génitaux masculins. Mais cela devrait changer dans l’année à venir, car elle prévoit alors la chirurgie de changement de sexe.

Alves a déjà eu plusieurs opérations et, selon le journal britannique “The Sun”, a déjà investi 750 000 euros pour ressembler à Ken et 115 000 euros supplémentaires pour ressembler à une femme.