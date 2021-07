De nombreux hommes se disputent le titre de « Human Ken Doll » en se faisant opérer de nombreuses fois. Tout d’abord, il y a eu Justin Jedlica, qui a subi 150 interventions chirurgicales à l’âge de 18 ans. Ensuite, il y a eu Mauricio Galdi, qui a commencé à subir une chirurgie plastique à seulement 17 ans.

Mais qui est Rodrigo Alves AKA ‘The Human Ken Doll’ ?

Parfois connue sous le nom de Roddy Doll, la personnalité brésilienne-britannique a subi des dizaines de chirurgies plastiques.

En janvier 2018, Alves avait dépensé plus de 500 000 € pour 103 interventions chirurgicales, dont une liposuccion, un gel de remplissage injecté dans les épaules, les biceps et les triceps, des implants capillaires, des liftings, des lentilles de contact teintées et plusieurs rhinoplasties.

Après des années d’interventions chirurgicales, Alves est finalement devenu transgenre en déclarant : « Je m’appelle Ken mais à l’intérieur, je me suis toujours sentie comme Barbie. » Elle préfère désormais les pronoms « elle » et « elle ».

Dans une apparition dans l’émission britannique Ce matin, Alves a révélé qu’elle avait toujours voulu être une femme, déclarant aux animateurs : » J’aurais dû consulter un psychologue, mais à la place, je me suis auto-médicamenté avec des hormones, puis j’étais à un événement en train de prendre un verre et la prochaine chose que je savais, c’était que j’étais dans le hôpital. J’ai commencé à me soigner moi-même, ce qui est très mal. Donc, toute personne à la maison qui a souffert d’un trouble dysphorique de genre ne s’auto-soigne pas, va voir un médecin. »

Pendant trois mois, Alves a vécu à huis clos et a également révélé qu’elle subirait une opération de changement de sexe pour recevoir des implants mammaires et se faire retirer le pénis.

Roddy, comme elle préfère être appelée, a admis qu’elle souffrait de dysphorie de genre et qu’elle suivait un traitement.

Mais elle regrette aussi « d’avoir le faux pack de six et des armes. J’aurais aimé avoir la force à l’époque de voir un psychiatre et les gens m’aident dans ce cheminement. Je n’ai pas l’ombre d’un doute sur le fait d’être une femme. J’ai encore plus de chirurgies plastiques à faire, j’aurai mes seins agrandis, une chirurgie de la voix donc j’ai une voix plus féminine, et dans un an, j’aurai ma chirurgie de changement de sexe.

S’ouvrant aux hôtes, Holly Willoughby et Phillip Schofield, Roddy s’est excusée d’avoir menti ces dernières années sur ses raisons de vouloir une intervention chirurgicale.

Elle a dit: «C’est le vrai moi. Je suis désolé d’avoir dit des mensonges au cours des sept années d’interviews par vous deux. Vous avez dit : « Roddy, pourquoi avez-vous retiré quatre côtes ? » J’ai dit que c’était pour aller avec mes blazers, mais c’était parce que je faisais la transition.

Au cours de l’interview, Alves a également raconté son enfance et comment elle a su dès son plus jeune âge qu’elle n’était pas un garçon. Elle s’habillait avec les vêtements de sa mère et avait tendance à jouer avec des jouets plus féminins. Alves a également été agressée sexuellement à l’école mais n’a pas pu riposter parce qu’elle était « féminine et faible ».

Mais maintenant, elle est ravie de sa chirurgie de changement de sexe, ainsi que d’un nouveau nom qu’elle garde actuellement secret. Et ce n’est qu’en 2018, alors qu’elle faisait une séance photo à New York, qu’elle a réalisé qu’elle voulait officiellement faire la transition.

Auparavant, elle avait été ouverte sur l’identité de genre et la fluidité, commentant : « Les gens devraient pouvoir s’exprimer de manière à rejeter les étiquettes et les stéréotypes de genre. Je suis un fervent partisan de l’égalité des sexes et de la nouvelle tendance du genre fluide. Je me considère comme une personne fluide.

