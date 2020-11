Roddy Ricch poursuivi par d’anciens propriétaires pour avoir dû 200000 € de loyer: rapport

Le rappeur est également accusé de dommages matériels à la résidence.

Il mène une vie relativement calme loin de la controverse, mais Roddy Ricch a fait la une des journaux maintenant qu’une action en justice a été intentée contre lui. Le rappeur s’est vanté d’un certain nombre de réalisations cette année, et hier soir, il a remporté le trophée des American Music Awards du meilleur album de rap / hip hop pour son hit n ° 1. Veuillez m’excuser d’être antisocial. Ces derniers mois, des artistes ont été accusés de ne pas payer ce qui est dû à leurs propriétaires, et Roddy ajoute son nom à la liste croissante.

Gregg DeGuire / Intermittent / Selon Til souffle, Roddy Ricch a été poursuivi par son ex-propriétaire, AIM Property Investment, Inc, qui a déclaré que le rappeur n’avait pas payé son loyer. Le point de vente aurait obtenu des documents juridiques indiquant que Roddy avait contraint les propriétaires à payer «200 000 € de loyer antérieur» et «n’avait pas non plus rendu la propriété en bon état». La résidence, située à Encino, en Californie, aurait été occupée par le rappeur à partir d’avril, mais en juillet, les propriétaires affirment que Roddy a cessé de payer le loyer. La paperasse juridique montre que Roddy distribuait 15 950 € par mois. En août, Roddy aurait «renoncé à la possession» de la résidence, mais parce qu’il a rompu le contrat de bail d’une durée d’un an, le propriétaire veut qu’il la paie intégralement. Le rappeur est également accusé d’avoir endommagé la propriété à un point tel que la maison n’a pas été louée depuis qu’il est sorti de la maison. Les propriétaires estiment que Roddy Ricch devrait également être tenu «responsable de la perte de loyer». Les dommages spécifiques ne figuraient pas dans le procès. [via]