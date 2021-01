Rod Serling Biopic est très ambitieux avec Fantasy Elements tease le réalisateur Donnie Darko

Richard Kelly a partagé une mise à jour sur son très attendu Rod Serling Biopic. Le projet a été annoncé pour la première fois en août 2019, et La zone de crépuscule les fans attendent depuis lors tout type de mise à jour. Cependant, Kelly a été assez occupée, bien qu’il admette que le biopic à venir est un «projet très spécial». Il semble que Kelly et son équipe essaient de tout régler avant de commencer la production.

Dans une nouvelle interview faisant la promotion de l’édition Blu-ray de Southland Tales, Richard Kelly a été interrogé sur le Rod Serling Biopic. La Donnie Darko Le réalisateur n’a pas eu grand-chose à dire sur le projet depuis son annonce il y a près de deux ans, mais il y a une bonne raison à cela. Rod Serling est une figure légendaire, et La zone de crépuscule est l’une des émissions les plus appréciées de tous les temps, le réalisateur prend donc son temps. Kelly avait ceci à dire à propos du prochain film.

« Eh bien, c’est un projet très spécial. C’est un projet très ambitieux et nous voulons le faire correctement. Nous voulons nous assurer que nous avons le bon talent et le bon budget et que tous les éléments doivent être parfaits pour que ce projet faites-vous et nous avons un tel respect pour l’héritage de Rod Serling et l’énorme empreinte qu’il a laissée dans notre entreprise et dans notre culture. Nous y travaillons donc depuis plusieurs années. «

En termes d ‘ »ambition » que Richard Kelly parlé, il ne plaisantait pas. La Rod Serling Biopic On dirait que ce sera différent de tout ce que nous avons jamais vu en termes de biopics, bien que cela ait du sens puisque Rod Serling est l’objectif principal. Vous pouvez lire ce que Kelly avait à dire sur le matériel source du film ci-dessous.

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec Anne Serling, la fille de Rod. J’ai adapté ses mémoires qu’elle a publiés sur son père et sa vie et c’est une approche très ambitieuse d’un biopic et cela implique beaucoup d’éléments fantastiques. Il y a un grand concept de science-fiction fantastique dans le genre d’approche que nous adoptons pour essayer de raconter l’histoire de sa vie. Donc, c’est une aiguille vraiment compliquée et difficile à enfiler, nous y travaillons définitivement et nous espérons qu’à un moment donné, nous Je vais lancer ce projet et il ne s’agit que de faire fonctionner tous les éléments. Nous croisons donc les doigts pour y arriver et nous pouvons vraiment rendre hommage à la vie de Rod de la meilleure façon possible. «

Les mémoires d’Anne Serling sont intitulés, As I Knew Him: My Dad, Rod Serling, et c’est une lecture incontournable pour les fans de Serling. Le livre émouvant parle de leur relation, mais va encore plus loin dans certaines des vues franches de son père sur les événements actuels des années 1960. Il sera intéressant de voir comment Richard Kelly est capable d’apporter le livre compliqué et de le traduire pour le grand écran quand tout est dit et fait.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait utilisé l’un des romans graphiques de The Twilight Man pour son Rod Serling Biopic, Richard Kelly a déclaré qu’il ne le connaissait pas. « Je ne l’ai pas lu. Nous avons parcouru toutes les archives de Rod. Nous avons plongé massivement dans tous les aspects de sa vie et de son écriture dans la recherche du projet, mais ce n’est pas un livre que j’ai lu, non. » Bien que Kelly ait pu fournir une mise à jour solide, il n’a pas révélé quand le projet irait de l’avant, nous devrons donc simplement attendre et voir. L’entretien avec Richard Kelly a été réalisé à l’origine par Coming Soon.

