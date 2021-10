Rocky IV : Rocky contre. La bande-annonce de Drago Ultimate Director’s Cut annonce un événement d’une nuit seulement

Rocky IV de Sylvester Stallone : Rocky V. Drago The Ultimate Director’s Cut arrive dans un cinéma près de chez vous ! La remorque à elle seule vous transportera en 1985 ! Tu vas encore pleurer. Vous aurez peur de la méga-machine à muscle de Drago, prête à abattre un autre de nos héros. Vous plaiderez dans votre tête avec Adrian, suppliant Rocky de ne pas aller en Russie. Montez-le et vérifiez-le!

La franchise de drame sportif la plus triomphale de l’histoire revient dans certains cinémas du pays pour un engagement exclusif d’une seule nuit le 11 novembre avec Sylvester Stallone’s Rocky V. Drago : la coupe du réalisateur ultime. Après plus de 35 ans, le réalisateur, scénariste et star Sylvester Stallone remodèle magistralement Rocheux IV, offrant 40 minutes de séquences inédites. Les scènes de combat sont plus intenses, la musique est plus puissante et le drame est exacerbé alors que le champion du monde des poids lourds Rocky Balboa (Stallone) doit à nouveau défendre son titre, cette fois contre son adversaire le plus redoutable : Ivan Drago (Dolph Lundgren).

Pour célébrer le nouveau film, MGM s’associe à Fathom Events pour des projections à l’échelle nationale, offrant aux fans la chance d’être parmi les premiers à voir cette toute nouvelle version du film classique de 1985 de Stallone. De plus, une séance de questions-réponses exclusive avec Stallone sera diffusée en direct dans certaines salles de cinéma du pays, et le public aura droit à un aperçu des coulisses de la réalisation du film recoupé.

Lors de sa première sortie en 1985, Rocheux IV est devenu le plus gros chiffre d’affaires de tous les Rocheux films, ainsi que le drame sportif le plus rentable au cinéma depuis près d’un quart de siècle. De scénariste, réalisateur et star Sylvester Stallone, Rocky IV comprend également Brigitte Nielsen, Burt Young, Carl Weathers, Dolph Lundgren, Michael Pataki, Robert Doornick, Stu Nahan, Talia Shire et Tony Burton. Irwin Winkler et Robert Chartoff ont produit le film original, avec Arthur Chobanian et James D. Brubaker en tant que producteurs exécutifs.

Boum ! Bom-Bom-Bom ! Cette bande-annonce m’a fait pomper ! Je tape littéralement au rythme de « Eye of the Tiger ». Les films Rocky étaient mes favoris d’enfance de tous les temps. N’importe quoi avec Sylvester Stallone dedans, vraiment. Oui, même Strass. Pour mes 7 ans, je voulais aller voir le Rocheux III avec l’amie de ma mère, qui m’obsédait, parce qu’elle ressemblait à Stevie Nicks. J’ai fini par tomber dans un escalier et j’ai eu besoin de points de suture, mais la plus grosse déception était que j’ai dû attendre la nuit suivante pour aller voir M.T essayer de battre mon Rocky.

Je vais revivre ce moment, sans points de suture et Stevie Nicks, et applaudir Rocky alors qu’il donne tout ce qu’il a pour venger notre Apollo Creed. On vient pour toi Drago ! J’aime vraiment Dolph Lundgren, mais Drago, on va te briser !

Billets pour Rocky V. Drago : la coupe du réalisateur ultime peuvent être achetés en ligne sur www.fathomevents.com ou aux guichets des cinémas participants dès aujourd’hui. Une liste complète des lieux de théâtre est disponible sur le site Web de Fathom Events (les théâtres et les participants sont sujets à changement).

