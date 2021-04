Rocky Horror Picture Show joué dans un théâtre de Portland vide pendant 54 semaines pendant la pandémie

Pandémie soit damné. Un homme de Portland était déterminé à maintenir une tradition de longue date malgré les fermetures de théâtre en raison de Covid. Ce qui signifiait montrer Le spectacle d’images Rocky Horror dans un théâtre vide pendant 54 semaines consécutives. Maintenant que le monde s’ouvre lentement, le public est prêt à revenir une fois de plus pour voir le classique culte sur grand écran.

Le spectacle d’images Rocky Horror a été projeté tous les samedis soirs au Clinton Street Theatre de Portland au cours des 43 dernières années. Le théâtre a été contraint de fermer l’année dernière le 15 mars 2020 en raison de la pandémie. Mais Nathan Williams était déterminé à ne pas briser la tradition de longue date, alors il s’est assuré d’être au théâtre tous les samedis au cours de l’année écoulée, projetant le film sans l’assistance d’un public. Bien qu’il admette qu’il introduisait parfois un ami dans la cabine de projection.

« Je l’ai regardé seul. Je l’ai regardé pendant la tempête de neige. J’étais en mesure de garder une flamme allumée, de garder une torche allumée. Je suis juste un gars tenant une torche pour la ville de Portland, pour tous les cinglés, pour toutes les personnes qui n’ont pas de domicile sûr, nous sommes chez nous. «

Williams sert de maître de cérémonie pour Rocheux nuits au théâtre. La propriétaire Lani Jo Leigh a permis à la magie de continuer à se produire dans un vide vide parce qu’elle voulait que sa famille de théâtre sache que les projections de minuit les attendraient encore lorsque les choses auraient une chance de rouvrir. Elle offre ça.

« C’est juste une petite chose stupide, mais c’était toujours un sentiment d’espoir. C’est ce qui est normal. Normalement, nous jouons ‘Rocky Horror’ un samedi soir, et c’est ce qui se passe. »

Le spectacle d’images Rocky Horror a été le premier film à être projeté devant un public lorsque le Clinton Street Theatre a rouvert le 3 avril. Le théâtre se trouve au même endroit depuis 1914 et est l’un des plus anciens palais de cinéma de l’Oregon. Lani Jo Leigh a réussi à faire fonctionner le théâtre pendant la pandémie grâce à des subventions, des prêts, des collectes de fonds, des dons et une baisse du loyer de son propriétaire. Elle continue à dire ceci.

«D’un côté, je devenais vraiment déprimé, bouleversé et anxieux, surtout au début, mais ensuite les gens n’arrêtaient pas de venir et de dire: ‘Vous comptez tellement pour nous, cet endroit.’ Je penserais ‘Je n’ai pas l’argent ce mois-ci’ et d’une manière ou d’une autre, quelqu’un m’enverrait juste. C’était juste un miracle toute l’année. Je me sentais comme Jimmy Stewart dans ‘It’s a Wonderful Life.’ «

Le spectacle d’images Rocky Horror n’a pas manqué une projection samedi depuis ses débuts au théâtre de Clinton Street en 1978. Le théâtre a l’une des plus longues séquences ininterrompues pour la comédie musicale classique culte au monde. Et la pandémie n’a pas brisé cela. Lorsque le théâtre a rouvert le 3 avril, seuls 50 spectateurs ont été autorisés à entrer dans l’auditorium pour sa première représentation depuis plus d’un an. Le film ne joue plus à minuit, avec une heure de début à 21 heures en raison des restrictions relatives au coronavirus. Bien qu’il soit noté qu’il est toujours minuit quelque part. Les informations suivantes sont fournies à toute personne souhaitant assister à l’une des prochaines projections du samedi soir.

Le spectacle d’images Rocky Horror est présenté à 21 h le samedi au Clinton Street Theatre, 2522 SE Clinton St. Le pré-spectacle et les «jeux vierges» commencent à 20 h 30. Les billets coûtent 12 € et peuvent être achetés en ligne sur cstpdx.com. Les participants sont invités à utiliser et à lancer des accessoires, à l’exception des pistolets à eau ou des flammes nues. Sous les précautions COVID-19, les membres du public doivent rester assis ou debout devant les sièges qui leur sont attribués.

Cette histoire est née à Oregon Live. Reste bizarre, Portland.

Sujets: Rocky Horror Picture Show