Rocky Balboa a un lien avec l’Argentine

Le film qui a rendu célèbre Sylvester Stallone est sorti en 1976 et a remporté l’Oscar dans une liste qui comprenait des productions telles que Conducteur de taxi Oui réseau.

©IMDBStallone avait 30 ans lorsque le film est sorti.

Il y a près de cinq décennies, le monde du cinéma se rencontrait Sylvester Stalloneun trentenaire qui était en passe de devenir l’une des grandes figures de Hollywood. En 1976, après avoir ramé contre toute attente et convaincu les producteurs qui voulaient acheter son scénario qu’il devait être le premier rôle, Stallone a pu sortir son projet tant attendu et personnel : Rocheux. A partir de ce moment, naît l’une des franchises cinématographiques les plus importantes, d’où sortent au total six longs métrages (trois de plus si l’on tient compte croire).

Rocheux a marqué un avant et un après dans l’histoire du cinéma pour beaucoup d’acteurs. Par exemple, il avait John G.Avildsen comme son réalisateur qu’il a consacré et puis on a vu répéter la formule du sport et du cinéma avec Le Karaté Kiden plus d’avoir consolidé Stallone comme mentionné précédemment. L’impact de Rocheux était tout à fait indiscutable, au point qu’il a vaincu en les oscars à des films qui sont aujourd’hui considérés comme des classiques indiscutables tels que Conducteur de taxi, réseau Oui Tous les hommes du président.

Mais en ce qui concerne l’impact, il y a un détail qui le rend encore plus important pour l’Amérique latine, en particulier pour les Argentins. C’est que dans ses deux premières heures de franchise, Rocheux rend hommage à l’un des athlètes de boxe les plus importants du sud du continent à partir d’une mention qui peut passer inaperçue pour ceux qui ne sont pas si conscients de l’histoire de la boxe ou qui ont peut-être été distraits par le montage post-entraînement et l’ont manqué pour de bon .

juste après ça credo d’apollon confirmer que Rocky Balboa J’allais être ton concurrent Mickey (Burgess Meredith) essayé de convaincre le personnage Stallone qu’il avait besoin d’un manager avec une anecdote très spéciale. « J’ai tout fait. J’ai tout fait et tout vu. Croyez-moi ce que je vous dis. Tu aurais dû voir la nuit à Brooklyn que j’ai battu Ginny Russo. 14 septembre 1923. La même nuit que firpo étouffer Dempsey de l’anneau. Mais qui avait la presse ? Lui, il avait un manager.Il dit Mickey.

de quel combat parle-t-il Mickey? Il s’agit d’un véritable match de boxe qui a eu lieu au début des années 1920, lorsque les règles de la boxe n’étaient pas aussi claires qu’elles le sont aujourd’hui. À l’époque, Luis Angel Firpo fait face Jack Dempsey et dans une séquence inoubliable, il a fini par le faire sortir du ring à coups de poing. Il se trouve qu’à ce moment-là, les gens qui étaient dans le public ne voulaient pas que le combat s’arrête et ils l’ont renvoyé sur le ring, où Dempsey Il a fini par se lever et remporter l’une des batailles les plus controversées de l’histoire du sport.

