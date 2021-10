Rocky 45e anniversaire Funko Pop! Les chiffres sont un coup de grâce

Avant le 45e anniversaire de Rocheux le mois prochain, Funko Pops a dévoilé les nouveaux ajouts à sa gamme de figurines à collectionner, basés sur les personnages du film oscarisé de 1976, qui a présenté pour la première fois le boxeur de Sylvester Stallone sur les écrans. Au cours des années,Rocheux a inspiré de nombreux films et, avec Premier sang, a assuré à Stallone sa place dans l’histoire du cinéma. Le film a ensuite eu six suites à part entière et a créé la franchise dérivée Credo, qui a vu Michael B. Jordan jouer le fils de l’adversaire original de Rocky, Apollo Creed.

Célébrez le 45e anniversaire avec nous ! Prochainement : Funko Pop ! Films : Rocky. Précommandez Rocky et Creed dès aujourd’hui ! #Funko#FunkoPop#Rocheux@EntEarth: https://t.co/ya4EwG2f2Xpic.twitter.com/jE5EaSihPK – Funko (@OriginalFunko) 25 octobre 2021

Bien sûr, Funko existe depuis longtemps maintenant, et ils ont déjà sorti des versions de Rocky Balboa et Apollo Creed il y a longtemps, ainsi que les autres adversaires bien connus du champion de boxe, Clubber Lang et Ivan Drago. Ayant publié des chiffres pour presque toutes les grandes franchises de films que vous pouvez imaginer, et certains que les gens voudraient peut-être oublier, cela ne signifie pas qu’il y a encore beaucoup plus de films qui attendent leur tour sous les projecteurs de Funko. Cependant, jusqu’à présent, ceux d’origine Rocheux les personnages ont été les seuls créés autour de l’un des nombreux rôles emblématiques de Stallone – oui c’est vrai, même son Juge Dredd n’a pas réussi à en obtenir un, et il est la loi. Pour les fans du héros d’action, cette nouvelle gamme de figurines sera juste le ticket pour plaire à tous les Slysters.

La gamme du 45e anniversaire de Funko comprend un Rocky meurtri et meurtri dans son short blanc et rouge signature et Apollo Creed dans des troncs rouges, blancs et bleus étoilés. Il existe également deux variantes supplémentaires de Rocky. Le premier est Rocky avec sa ceinture de champion, dans une image recréée de Rocheux III, et l’autre est Rocky portant un bandeau rouge tenant un poulet, qui fait référence à la scène du film lorsque l’entraîneur Mickey utilise une séance de rassemblement de poulet dans le cadre de son entraînement.

Alors que l’anniversaire de Rocky semble être le moment idéal pour Funko pour sortir ces nouveaux Rocheux chiffres, il est surprenant qu’ils ne se soient pas davantage aventurés dans la franchise dans le passé, ni même dans la longue liste de personnages de films « Funkable » de Stallone, en particulier son autre premier succès Rambo, ou même le plus récent leader Expendables. Qui sait, si cette vague de chiffres d’anniversaire de Rocky donne un coup de massue aux ventes, alors nous pourrions voir plus d’objets de collection Stallone à grosse tête faire leur chemin vers les étagères à l’avenir.

Les figurines de cet ensemble, à l’exception du poulet portant Rocky, sont toutes disponibles dès maintenant en pré-commande, la figurine finale étant bientôt disponible exclusivement dans la boutique Funko. Rocheux les fans ont un certain nombre d’autres choses à espérer, avec Credo III en novembre de l’année prochaine, bien que cette fois sans Sylvester Stallone apparaissant à l’écran, et il sort également une nouvelle version définitive recoupée de Rocheux IV le mois prochain, qui n’aura qu’une seule sortie en salles avant d’arriver en numérique, Blu-ray et DVD.

