Rockstar, pressant leur produit à l’infini

Red Dead Redemption 2, un de plus sur la liste

Dans une société capitaliste, la recherche d’une croissance continue, pour un profit maximum, est un aspect fondamental de toute entreprise. Nous sommes plongés dans un système qui encourage l’accumulation de capital, dans un contexte où la concurrence pour atteindre cet objectif est extrême. Par conséquent, les différentes entreprises qui habitent le marché cherchent à saisir le plus d’argent possible au coût le plus bas possible. Certains le prennent très au sérieux et se livrent même à l’exploitation par le travail. Ils pensent que c’est mieux que d’embaucher plus d’employés; qu’il est pertinent de forcer à rester 12 heures au bureau afin d’éviter des développements trop coûteux en temps. Dans le cas des jeux vidéo, nous connaissons tous les situations vécues dans Naughty Dog ou Rockstar, bien que cette dernière firme semble avoir atténué les croquer sous la pression de la communauté. Aujourd’hui, il est temps de parler de ce développeur et éditeur comme d’un acteur capitaliste. Et est-ce que Red Dead en ligne Il peut être acheté indépendamment à partir du 1er décembre.

C’est une nouvelle positive au début pour ceux qui ne sont intéressés que par le mode en ligne de Red Dead Redemption 2. Si vous ajoutez à cela un prix de lancement d’environ 5 euros, l’offre est encore plus attractive. Rockstar facilite sans aucun doute le consommateur, mais cela n’implique pas que la base de ce mouvement vise le bien-être des joueurs; la décision de se convertir en Red Dead en ligne dans un titre indépendant, il répond principalement à des critères commerciaux. La société sait qu’il y a des utilisateurs désireux de profiter du multijoueur, qui ne l’ont pas fait en raison de l’obligation de payer pour le jeu complet. En revanche, avec ce montant, il leur sera presque impossible de résister. Sur le rebond, il faut dire que les Américains sont conscients que la simple nouveauté peut attirer un public non intéressé par le produit, mais qui souhaite tenter l’expérience à moindre coût.

Nouveauté, c’est la clé. Depuis le lancement du multijoueur en 2018, Rockstar l’a nourri avec du nouveau contenu jusqu’à aujourd’hui. En fait, en même temps qu’il annonçait son indépendance, il communiquait également la préparation d’une extension du rôle de Bounty Hunter, avec de nouveaux équipements et des bonus de niveau. Que ce type de politique séduise le public n’est pas du bout des lèvres. Preuve en est le rapport financier de la filiale Take-Two qui couvre entre le 1er juillet et le 30 septembre. D’après ce document, le revenu de Red Dead Redemption 2 a augmenté de 124% et les unités vendues s’élevaient à 35 millions. Donc, avec ces gains extraordinaires, il est clair que le support du titre est garanti pendant de nombreuses années.

Le western du monde ouvert est un autre exemple du plan d’affaires de Rockstar. On a déjà vu la même chose avec d’autres productions telles que Grand Theft Auto V, dont le mode en ligne Elle a reçu de nombreuses mises à jour depuis 2013. Dans cette affaire, l’entité a allégué dans la présentation du rapport financier précité que GTA continuait d’augmenter son audience et que les gens n’arrêtaient pas de dépenser leur argent, dépassant même les attentes. De nouveau, Les New-Yorkais peuvent presser leur produit au maximum, gagner des clients et fidéliser. Le mieux pour eux est qu’ils le font avec une grande rentabilité, car investir dans une expansion coûte moins cher que de développer une aventure originale. Après avoir empoché d’énormes sommes d’argent, l’étape suivante consiste à réaliser des travaux de plus en plus ambitieux. C’est un cercle vicieux de plus en plus qu’un serveur ne partage pas mais que, d’un point de vue capitaliste, Rockstar s’exécute parfaitement.