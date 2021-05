Rockstar marque le 20e anniversaire de Grand Theft Auto 3 avec des «  surprises amusantes  »

Grand Theft Auto V arrivera sur PlayStation 5 le 11 novembre 2021, mais quelques semaines avant, Rockstar a un grand anniversaire à célébrer. Le 22 octobre 2021 marque les 20 ans du lancement de PS2 Classic Grand Theft Auto III, et le studio prépare déjà des plans pour commémorer l’occasion. Certains d’entre eux auront lieu dans GTA Online, mais Rockstar a dit qu’il avait des « surprises amusantes » en préparation.

Ce que ceux qui ne se déroulent pas dans la vache à lait du développeur d’un mode en ligne est une hypothèse, mais les fans espéraient un remake de Grand Theft Auto III depuis un certain temps maintenant. 20 ans plus tard sonne comme le moment idéal pour cela, d’autant plus qu’un présumé Grand Theft Auto VI ne semble pas être loin d’être annoncé. En avril de l’année dernière, on disait que la sixième entrée de la gigantesque série « est encore au début du développement ».

