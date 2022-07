Rockstar : le remaster de GTA IV et Red Dead Redemption annulé selon des initiés

jeux de rock star est l’un des plus grands développeurs de jeux au monde. Le studio américain s’est associé au qualité énorme s’est fait un nom avec ses jeux. Mais le développement de ces titres prend toujours du temps relativement long. De nombreux fans souhaitent donc en attendant remasters des jeux plus anciens. Ceux-ci sont moins chers à développer et prennent moins de temps.

Surtout que 2008 publié GTA IV et le 2010 publié Rédemption de Red Dead sont très populaires. À maintes reprises, des rumeurs circulaient selon lesquelles de telles nouvelles éditions étaient déjà en préparation. Un initié bien connu met maintenant un terme à cela.

Rockstar ne remasterise pas GTA IV et RDR

La nouvelle vient de Tez2, qui s’est avérée bien connectée dans le passé. D’après ses informations, tels étaient versions remastérisées discuté plusieurs fois en interne. En fin de compte, cependant, ils ont décidé de ne pas le faire.

Apparemment, les deux titres n’ont pas dépassé la phase de concept. Contrairement à ce qui a été rapporté à plusieurs reprises, il s’agissait en fait jamais travaillé sur les jeux. La raison pourrait donc être une tentative ratée.

La trilogie GTA est-elle à blâmer ?

En novembre de l’année dernière, vous avez apporté avec vous GTA : La Trilogie – L’édition définitive Remaster pour trois titres de la série sur le marché. Les fans ont pu entrer à nouveau GTA 3, GTA : San Andréas et GTA Vice City renverser. Malheureusement, ils pourraient remasters les attentes élevées ne pas remplir.

Les versions étaient techniquement faible et semblaient négligemment mis en œuvre. L’écho médiatique est tombé en conséquence désappointé de comme la réaction des fans. Cette faible réception aurait conduit le studio à ne plus avoir remasters vouloir faire.

Toutefois, il convient également de mentionner que le trilogie lui-même a été accueilli à bras ouverts, mais l’état technique des jeux était partiel injouable fabriqué. L’intérêt ne manque certainement pas, notamment pour « GTA IV » ou « Red Dead Redemption ».

Qu’est-ce que tu penses? Pensez-vous qu’il est dommage que « GTA IV » et « Red Dead Redemption » n’aient pas de remasters ou aimeriez-vous trilogie sceptique quand même ? Faites le nous savoir dans les commentaires!