Rockstar Games serait en train de remasteriser trois titres emblématiques de GTA : voici tout ce que vous devez savoir

in

16 août 2021 19:03:51 IST

Les rumeurs de longue date sur Twitter, Reddit et divers forums semblent vraies : Rockstar Games est en train de remasteriser trois Grand Theft Auto (GTA) jeux, Kotaku signalé. La société mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a utilisé les retraits DMCA des mods GTA classiques supprimés d’Internet avant d’annoncer qu’elle a actuellement trois jeux remasterisés en développement.

Selon le rapport, Rockstar remasterise Grand Theft Auto Vice City, Grand Theft Auto III, et Grand Theft Auto San Andreas, avec Unreal Engine. Les nouvelles versions de ces jeux auraient un mélange de « nouveaux et anciens graphismes », une interface utilisateur mise à jour avec les icônes classiques, ce qui garantira que les nouvelles interprétations restent fidèles aux jeux GTA de l’ère PS2.

Le rapport indique que les trois remasters de GTA sont actuellement dans leur phase de développement finale. Selon les sources citées, Rockstar Dundee, un studio écossais, a pris en charge le développement des jeux remasterisés et de la next-gen GTA V ports qui seront lancés plus tard cette année. Dundee a déjà travaillé sur Répression 2, Répression 3 et aidé au développement de Collection Master Chief.

Initialement, Rockstar avait ces rééditions emballées ensemble pour être données aux joueurs qui ont acheté les prochains ports de nouvelle génération de GTA V et GTA en ligne en bonus ou en « cadeau de remerciement ». Avec le changement de plans, le lancement des titres remasterisés est prévu de fin octobre à début novembre pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Stadia et téléphones mobiles.

Les ports PC et mobiles pourraient être programmés pour une sortie l’année prochaine, car la société pourrait d’abord développer les ports de console. Les trois jeux peuvent sortir dans un seul paquet pour être vendus numériquement. Rockstar envisage également de développer de nouveaux ports de jeux classiques tels que Red Dead Redemption. Cependant, cette décision dépendra des ventes des rééditions de GTA.

Pour l’instant, Rockstar n’a prévu que de remasteriser le Grand Theft Auto jeux et le GTA V ports de nouvelle génération. Les jeux devraient être lancés plus tard cette année sur diverses plates-formes, y compris la console portable Nintendo Switch.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂