Rockstar Games annule Red Dead Redemption II pour Xbox Series X et PlayStation 5

Mauvaise nouvelle pour tous les fans de la populaire franchise »Rédemption de Red Dead ». Selon de nouvelles informations, le producteur Jeux de rock star a décidé de laisser de côté les versions pour la prochaine génération de »Red Dead Redemption II », ce qui signifie que nous ne verrons pas la sortie du jeu vidéo pour PlayStation 5 et Xbox série X|S.

Selon l’utilisateur de Twitter Tez2, un initié de Rockstar qui a déjà fourni des informations pertinentes sur l’entreprise dans le passé, « Red Dead Redemption II » était déjà en développement pour être lancé l’année prochaine sur de nouvelles consoles, mais le projet a décidé d’être archivé. La même chose s’est produite pour une édition « améliorée » du titre, bien qu’elle n’ait pas précisé ce que cette version aurait inclus.

Cette nouvelle survient quelques jours après que Rockstar a annoncé son intention d’abandonner complètement.Red Dead en ligne », le service et le format multijoueur de »RDR2 », afin de concentrer tout leur travail sur le prochain »Grand Theft Auto VI ». De même, il a été récemment annoncé que la société annulerait les versions remasterisées de » Red Dead Redemption » et » Grand Theft Auto IV », deux titres acclamés qui sont actuellement obsolètes pour les nouvelles générations.

Les récentes annulations de la société suggèrent que le développeur a décidé de parier sur le succès de » Grand Theft Auto VI » plutôt que de partager son temps entre cette franchise et les titres Red Dead mis à jour. Lors de son annonce de la fermeture de Red Dead Online, la société a reconnu qu’elle savait que son prochain opus de la série « Grand Theft Auto » devrait « dépasser les attentes des joueurs » pour être un succès.

« Au cours des dernières années, nous avons régulièrement déplacé davantage de ressources de développement vers la prochaine entrée de la série Grand Theft Auto, comprenant plus que jamais la nécessité de dépasser les attentes des joueurs et de faire de cette prochaine entrée la meilleure possible. » peut être lu dans la déclaration de Rockstar.

Le dernier jeu vidéo de la ligne principale, » Grand Theft Auto V » est sorti en 2013, étant l’un des versements qui, aujourd’hui encore, avec la sortie de ses versions pour PS5 et Xbox Series, a été placé comme le plus vendu jeu vidéo des deux consoles. » Red Dead Redemption II » est sorti en 2018, dépassant les ventes du premier jeu en seulement huit jours. Depuis sa sortie, le jeu est resté populaire grâce à de grands personnages profonds comme Arthur Morgan et à une qualité graphique exceptionnelle.