Rockstar Games a annulé les remakes de GTA IV et Red Dead Redemption

De nouveaux rapports confirment que Jeux de rock star a mis de côté la possibilité de faire un remake des jeux »Rédemption de Red Dead » O »GTA IV ». Bien que la société ait eu à l’esprit d’apporter une version de ces titres mis à jour avec de meilleurs graphismes et des améliorations de performances, la possibilité a été complètement exclue, confirmée par un utilisateur de Twitter qui se consacre à la fuite d’informations sur les jeux vidéo.

« Selon une source fiable avec une précision claire sur les plans de Rockstar, les remasters de GTA IV et RDR1 étaient sur la table il y a quelques années, mais Rockstar a décidé de ne pas continuer avec les projets en tête », a déclaré l’utilisateur expert de Rockstar Tez2 sur Twitter. . L’annulation des remakes est peut-être due en partie au mauvais accueil qu’il a eu »Grand Theft Auto : La Trilogie – Édition Definity », qui était une compilation remasterisée de »GTA: Vice City », »GTA: San Andreas » et »GTA III ».

Lors de sa sortie à l’automne 2021, » Definitive Edition » a connu un lancement lamentable, le jeu comportant une pléthore de bugs et d’erreurs, devenant rapidement l’un des jeux les plus mal notés de tous les temps, tous les fans montrant son mécontentement envers le peu d’amour et de soin que Rockstar a mis dans le titre.

D’autre part, » GTA IV » et » Red Dead Redemption » sont restés l’un des jeux les plus appréciés des fans, réalisant des classiques innovants qui ont poussé les jeux à la fois techniquement et artistiquement. Avant l’annonce de l’annulation de ses remakes, de nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement face à cette décision, beaucoup exprimant que si Rockstar s’était trompé avec »GTA : The Trilogy – DE », le développeur devrait apprendre de ses erreurs et le faire. mieux avec les futurs remasters plutôt que de les abandonner complètement.

Malgré tous ses défauts, »GTA : The Trilogy – Definitive Edition » s’est vendu à plus de 10 millions d’exemplaires, prouvant que les fans sont impatients d’avoir à leur poste des titres classiques de Rockstar adaptés aux nouvelles technologies. Actuellement, les remasters et les remakes atteignent une grande popularité, l’un des grands exemples étant les titres renouvelés à succès de »Resident Evil » qui capcom a été posté.

Le plus récent d’entre eux sera le remake de »Resident Evil 4 », un jeu considéré comme le meilleur de la série, et même comme le meilleur jeu vidéo de tous les temps, confirmé lors de la conférence État des lieux de Sony de juin. Le remake de » Resident Evil 4 » est venu après les premières réussies du remake de » Resident Evil 2 et 3 », avec de nombreux joueurs et critiques applaudissant l’innovation et les mécanismes mis en œuvre par Capcom.