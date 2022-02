Rockstar a annoncé qu’il est déjà dans le développement de  »Grand Theft Auto 6 »

Ce que de nombreux fans attendaient semble être sur le point de se réaliser, car rock starle créateur du célèbre jeu de vol de voiture, travaille déjà sur »Grand Theft Auto 6 ». Après avoir écrit sur son blog officiel la libération du port de »GTA 5 » pour les consoles de nouvelle génération, le PlayStation 5 et la Xbox série X/SRockstar a terminé sa déclaration avec ce qui suit :

« Avec la longévité sans précédent de »GTA V », nous savons que beaucoup d’entre vous nous ont posé des questions sur une nouvelle entrée dans la série Grand Theft Auto. Avec chaque nouveau projet que nous entreprenons, notre objectif est toujours d’aller bien au-delà de ce que nous avons déjà livré, et nous sommes heureux de confirmer que le développement actif du prochain opus de la série Grand Theft Auto est en cours et nous partagerons plus d’informations dès que nous serons prêts », a écrit le développeur.

Des rumeurs sur le développement de » Grand Theft Auto VI » circulent depuis des années, de nombreux fans spéculant que la série reviendra à Vice City, un lieu qui a récemment été présenté dans »Grand Theft Auto : La Trilogie – Édition Définitive ». D’autres rapports suggèrent que le jeu inclura à nouveau plusieurs personnages jouables, ainsi que la première femme principale de la franchise.

Afin de ne pas faire attendre si longtemps le prochain chapitre de la franchise emblématique du monde ouvert, nous pourrons très bientôt jouer à »Grand Theft Auto V » sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Ces versions remaniées du jeu incluent plusieurs implémentations importantes, notamment des visuels 4K, la prise en charge du lancer de rayons et des améliorations de ses textures et de sa distance de dessin.

Également disponible actuellement, la »Definitive Edition », sortie à la fin de l’année dernière, qui revisite les jeux GTA classiques tels que »San Andreas », »GTA 3 » Oui »Cité du vice ». Bien qu’à son lancement il ait reçu de vives critiques de la part des utilisateurs pour le grand nombre de bugs que le jeu présentait et de nombreuses incohérences dans son moteur graphique, Rockstar a mis en place diverses mises à jour du jeu pour corriger ces bugs.

Actuellement « GTA VI » n’a pas de date de sortie, mais de nombreux fans soulignent que nous pourrons probablement y jouer dans un lointain 2024-2025, bien qu’il faudra attendre des communications plus officielles de Rockstar.