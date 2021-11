Rocket League prend une belle photo avec la BMW M240i

ROMACK Adaptateur d'objectif en Alliage d'aluminium, pour Voyager, pour Corps d'appareil Photo sans Miroir

Léger, de petite taille et portable. Belle finition. Installez, retirez et utilisez l'objectif en douceur. Prend en charge la mise au point manuelle et permet la mise au point à l'infini. Prise en charge de l'objectif à monture EF pour s'adapter au corps de l'appareil photo sans miroir NEX. Fabriqué en alliage d'aluminium de haute qualité, solide, durable, résistant à l'usure et longue durée de vie.