Rocket League Goes Gotham dans l’événement Haunted Hallows

Abonnez-vous à Push Square sur

Football, voitures… Et maintenant DC Comics ? Pour son événement annuel d’Halloween, Psyonix s’est associé à Warner Bros pour apporter un mode de jeu sur le thème de Batman à Rocket League. Inspiré du Rumble ordinaire, le nouveau Gotham City Rumble – disponible dès maintenant – vous verra utiliser des bonus inspirés de Batman et de bon nombre de ses ennemis, notamment le Joker et Harley Quinn.

Toute l’action se déroulera dans une version repensée de Beckwith Park, et il y aura une tonne d’objets à débloquer, y compris les roues Mr Freeze et un boost Poison Ivy. Pour marquer l’occasion, le développeur remettra également en vente divers objets Batmobile dans la boutique du jeu, et vous obtiendrez même une bannière de joueur Dark Knight gratuite juste pour vous connecter.