Rocket Lab: Vol spatial privé pour petits satellites

Rocket Lab est une société de vols spatiaux privée qui propose des lancements de petits satellites en orbite terrestre. Fondée à Auckland en 2006 par le Néo-Zélandais Peter Beck, la société a établi un deuxième siège social à Huntington Beach, en Californie, en 2013.

Petits satellites, tels que CubeSats , pèsent moins de 1 100 livres. (500 kilogrammes) et profitez de la miniaturisation de l’électronique ces dernières années pour emballer beaucoup de puissance dans un minuscule châssis. Ils sont devenus un élément important de l’infrastructure spatiale, fournissant du matériel à faible coût qui peut être construit et lancé par des universités et des entreprises pour mener des recherches scientifiques et des observations de la Terre.

Mais ces satellites doivent généralement se greffer sur des lancements de fusées dédiés à leurs proches, qui sont plus susceptibles d’être retardés en raison de problèmes météorologiques ou techniques. Entrez Rocket Lab, dont l’objectif est de « soutenir l’industrie des petits satellites en offrant des opportunités de lancement fréquentes et dédiées aux orbites préférées des clients », selon l’entreprise .

Rocket Lab fait cela en utilisant son Fusée électronique véhicule de lancement, une fusée à deux étages qui, selon leur site Web, mesure 18 mètres de haut et peut transporter des charges utiles allant jusqu’à 661 lb. (300 kilogrammes) en orbite pour chaque mission. La société facture 5 millions de dollars par vol, mais ce coût est réparti sur les dizaines de petits satellites qu’elle peut embarquer dans chaque véhicule.

Mais malgré son engagement de longue date envers sa fusée Electron relativement petite, Rocket Lab a annoncé en 2021 que d’ici 2024, il prévoyait de lancer un nouveau type de fusée qu’il appelle le Neutron. La fusée à neutrons devrait faire plus de deux fois la hauteur de la fusée Electron et est censée être capable de soulever des charges utiles plus importantes et même des astronautes en orbite ou sur la Lune.

Lancement de Rocket Lab

Electron est actuellement lancé depuis la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande. La société a accordé à chaque vol un surnom fantaisiste – par exemple, le premier lancement en mai 2017 (qui a partiellement échoué) s’appelait « It’s A Test ». Leur deuxième lancement réussi s’appelait «Still Testing», tandis que le troisième s’appelait «It’s Business Time».

Leur huitième lancement, qui a eu lieu en août 2019, s’appelait « Regarde ma, pas de mains « La société a lancé de petits satellites pour la NASA, l’US Air Force et l’US Defense Advanced Research Projects Agency.

L’une des pièces de fret les plus célèbres de l’entreprise était la boule disco Étoile de l’humanité , qui a explosé le 21 janvier 2018, lors du deuxième lancement de Rocket Lab. L’objet extrêmement réfléchissant était censé être très visible dans le ciel nocturne et fournir un moyen de «regarder au-delà de notre situation immédiate, quelle qu’elle soit, et de comprendre que nous sommes tous ensemble comme une seule espèce, responsable collectivement de l’innovation et de la résolution du problème. défis auxquels nous sommes tous confrontés », selon Beck. Malheureusement, Humanity Star est retombé dans l’atmosphère terrestre à peine deux mois plus tard.

L’avenir de Rocket Lab

Rocket Lab a construit un nouveau tableau de bord , appelé Launch Complex-2 (LC-2 pour faire court), à Wallops Flight Facility sur la côte est de la Virginie. La société aurait investi 20 millions de dollars pour construire le nouveau site de lancement et reçu une subvention de l’État de 5 millions de dollars du département des transports de Virginie. Alors que la société avait l’intention de commencer les lancements à partir de LC-2 au début de 2020, sa première mission a finalement été prévue pour début 2021.

Bien que le fondateur de l’entreprise ait une fois promis avec désinvolture de manger son chapeau si l’entreprise poursuivait boosters réutilisables , ils développent actuellement un système réutilisable. Contrairement à une technologie similaire utilisée par des entreprises spatiales privées comme SpaceX et Origine bleue , dont les boosters atterrissent de manière autonome, les Rocket Lab sont destinés à être accrochés hors des airs avec un hélicoptère à leur retour sur Terre.

La société espérait se lancer toutes les deux semaines en 2020, selon un communiqué de presse , dans le but éventuel de fournir des lancements hebdomadaires. Selon leur site Web, ils ont réalisé 7 lancements, tous à partir de LC-1 en Nouvelle-Zélande.

Le 1er mars 2021, la société a annoncé par communiqué de presse qu’elle prévoyait de construire et de lancer une nouvelle fusée plus grande d’ici 2024. La fusée à neutrons, plus de deux fois la hauteur de la fusée Electron actuelle, mesurera 130 pieds de haut (40 mètres). ) et être en mesure de lancer des charges utiles allant jusqu’à 8 tonnes métriques (18 000 livres ou 8 000 kilogrammes) en orbite terrestre basse. Bien que Rocket Lab ne se soit engagé dans aucune future mission avec équipage, la nouvelle fusée est également censée être conçue pour les vols spatiaux habités et être capable de livrer jusqu’à 4400 livres. (2000 kg) à la lune.

Selon le PDG de Rocket Lab, Peter Beck, dont la société deviendra publique après avoir fusionné avec Vector Acquisition Corporation, «Si vous allez construire un lanceur de classe 8 tonnes, et vous allez vous donner tout le mal pour le faire , alors vous pouvez tout aussi bien le rendre humain-certifiable dès le premier jour. Parce que la dernière chose que vous voulez faire est [try to make it human-certifiable] dans un an. »

