Rocket Lab vient de dévoiler les plans d’une nouvelle grosse fusée appelée Neutron qui pourrait faire voler des astronautes

La société de lancement privée Laboratoire de fusée a dévoilé son intention de lancer une grosse et nouvelle fusée appelée Neutron d’ici 2024 lundi 1er mars, se détournant de son engagement de longue date à lancer de minuscules satellites exclusivement sur de petits boosters.

Le pivot intervient alors que la société se prépare à entrer en bourse à la suite d’une fusion prévue avec Vector Acquisition Corporation. La mise à l’échelle de la fusée Electron de secours de la société marque le deuxième changement récent de plans vers des opportunités longtemps méprisées et vise à tirer parti de l’intérêt croissant pour la création de mégaconstellations de satellites, comme celles de SpaceX. Starlink . La fusée à neutrons sera également capable de lancer des astronautes, a déclaré Rocket Lab.

« Il y a des choses que nous avons dit que nous ne ferions jamais, mais nous allons construire une grosse fusée », Peter Beck, PDG de Rocket Lab dit dans une vidéo annonçant Neutron publié aujourd’hui (1er mars).

Un diagramme montrant la fusée Neutron prévue de Rocket Lab, un véhicule de levage moyen que la société a l’intention de lancer en 2024. (Crédit d’image: Rocket Lab)

L’année dernière, la société a commencé à travailler pour rendre Electron réutilisable, un chemin qu’elle a longtemps dit qu’il ne prendrait pas. Beck avait désinvolte a promis de manger son chapeau si l’entreprise s’oriente vers la réutilisation, d’où des scènes de lui en train de couper une casquette de baseball Rocket Lab dans un mélangeur avant de sembler consommer une pincée de fibres (s’il vous plaît, n’essayez pas cela à la maison)

La fusée Neutron mesurera 40 mètres de haut et pourra lancer des charges utiles allant jusqu’à 8 tonnes métriques (18000 livres ou 8000 kilogrammes) sur une orbite terrestre basse et livrer jusqu’à 4400 livres. (2000 kg) à la lune. Une illustration de Neutron montre ce qui semble être des jambes d’atterrissage pour récupérer le booster après le lancement, une méthode similaire à celle utilisée par les fusées Falcon 9 de SpaceX.

À titre de comparaison, le propulseur Electron de Rocket Lab mesure 18 m de haut et peut transporter des charges utiles d’un peu plus de 660 lb. (300 kg) pour les lancements de petits satellites. Rocket Lab vise à récupérer les boosters d’électrons en les faisant parachuter vers la Terre et les attraper dans les airs avec un hélicoptère .

Neutron volera en 2024, selon l’annonce, et sera à la fois réutilisable et évalué pour les vols spatiaux humains, a déclaré Beck dans la vidéo, dans laquelle il se tient à l’intérieur de la moitié du carénage de la future fusée, ou nez de nez. La fusée sera lancée à partir de la nouvelle plateforme de la société à Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie, où la société prévoit également de lancer de futures missions Electron.

Le site de lancement principal de Rocket Lab, Launch Complex 1, sur la péninsule de Māhia en Nouvelle-Zélande, où la société construit une deuxième plateforme près de son principal terrain de lancement. Le site de lancement américain est désigné Launch Complex 2.

La prochaine mission de Rocket Lab, appelée «They Go Up So Fast», devrait être lancée depuis la Nouvelle-Zélande plus tard ce mois-ci. Il transportera sept petits satellites pour une variété de clients commerciaux et gouvernementaux, y compris le Space and Missile Defense Command de l’armée américaine. La mission pilotera le vaisseau spatial Photon Pathstone de Rocket Lab pour tester les technologies d’une mission lunaire pour le lancement de la NASA plus tard cette année.

L’annonce de Neutron intervient alors que Rocket Lab fusionne avec Vector Acquisition Corporation. Lorsque les deux sociétés finaliseront l’accord plus tard cette année, la société résultante, qui utilisera le nom Rocket Lab, sera cotée à la bourse du Nasdaq, selon un déclaration des entreprises . L’accord valorise Rocket Lab à un peu plus de 4 milliards de dollars.

