Rocket Lab lancera sa 20e mission et récupérera un booster tôt samedi

Laboratoire de fusée lancera deux satellites samedi matin (15 mai) et apportera un booster pour un splashdown contrôlé dans l’océan, et vous pourrez regarder l’action en direct.

Un Booster d’électrons décollera du site de lancement néo-zélandais de Rocket Lab samedi pendant une fenêtre de deux heures qui s’ouvre à 6 heures HAE (10h00 GMT; 22h00 heure locale), transportant deux satellites d’observation de la Terre pour la société BlackSky. Vous pouvez regarder en direct sur cette page ici sur 45secondes.fr, gracieuseté de Rocket Lab, ou directement via l’entreprise ; la couverture commencera 15 à 20 minutes avant l’ouverture de la fenêtre de lancement.

Ce sera le 20e lancement de l’Electron à deux étages, donc Rocket Lab a surnommé la mission «Running Out of Toes». Et la société fait quelque chose de spécial sur ce vol historique – abaissant le premier étage de l’Electron pour un splashdown doux dans l’océan Pacifique sous parachutes environ 8 minutes et 45 secondes après le décollage. Le propulseur sera ensuite transporté sur le pont d’un navire de récupération et transporté à l’usine de Rocket Lab pour analyse.

En rapport: Rocket Lab et son booster d’électrons (photos)

L’entreprise l’a déjà fait une fois auparavant, lors d’une mission de novembre 2020 intitulée « Retourner à l’expéditeur «Le but de ce travail est de transformer Electron d’une fusée consommable en une fusée avec un premier étage réutilisable.

Il y a une autre mission de démarrage en cours pour plus tard cette année, ont déclaré des représentants de l’entreprise. Si tout va bien avec les boosters de retour de ce lancement et « Running Out of Toes », Rocket Lab pourrait bientôt mettre en action son ultime plan de récupération de fusée – arrachant Chute de propulseur du ciel avec un hélicoptère .

Gros plan du premier étage de la fusée Electron récupéré par Rocket Lab lors de la mission « Return to Sender » le 19 novembre 2020. (Crédit d’image: Rocket Lab via Twitter

L’Electron de 18 mètres de haut est conçu pour permettre aux petits satellites de se déplacer en orbite. Le propulseur a transporté plus de 100 vaisseaux spatiaux au cours de ses 19 missions à ce jour, dont trois des 130 livres de BlackSky. (60 kilogrammes) Satellites d’observation de la Terre.

Les deux engins spatiaux sont montés samedi « pour soutenir la mise à l’échelle agressive de la constellation de satellites de BlackSky pour répondre à la demande de services mondiaux de surveillance et d’analyse en temps réel pour les organisations publiques et privées », des représentants de Rocket Lab écrit dans une description de mission .