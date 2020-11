Rocket Lab lancera 30 satellites et tentera une récupération de rappel aujourd’hui: regardez en direct

Laboratoire de fusée lancera une mission ambitieuse aujourd’hui (19 novembre), et vous pourrez regarder l’action en direct.

L’entreprise californienne Booster d’électrons Il est prévu de décoller jeudi du site de lancement de Rocket Lab en Nouvelle-Zélande pendant une fenêtre de près de trois heures qui s’ouvre à 20h44 HNE (0144 GMT le 20 novembre). Vous pouvez le regarder en direct ici sur Space.com , gracieuseté de Rocket Lab, ou directement via l’entreprise .

L’Electron à deux étages transportera 30 satellites en orbite pour un large éventail de clients – et le premier étage du booster reviendra sur Terre pour un, splashdown dans l’océan assisté par parachute lorsque son travail dans le sens ascendant est terminé.

Le personnel du Rocket Lab pêchera ensuite le propulseur hors de la mer et le ramènera à terre pour inspection.

« Ce sera la première fois que Rocket Lab tentera de récupérer une étape après le lancement et c’est une étape majeure dans la poursuite de Rocket Lab pour faire d’Electron une fusée réutilisable pour supporter une cadence de lancement accrue pour les petits satellites », ont écrit des représentants de la société dans un description de la mission de jeudi , qui s’appelle «Retourner à l’expéditeur».

Le lancement de jeudi ne sera pas le premier test de Rocket Lab sur la technologie permettant la réutilisabilité. La société a déjà guidé les premiers étages sans parachute vers le bas de manière contrôlée lors de missions opérationnelles et plumé un mannequin tombant premier étage hors du ciel avec un hélicoptère – la stratégie ultime de récupération de rappel planifiée – lors d’un test de chute.

L’Electron de 17 mètres de haut permet aux petits satellites de se déplacer en orbite. Rendre le premier étage de la fusée actuellement consommable réutilisable permettrait à Rocket Lab d’augmenter sa fréquence de lancement et de réduire probablement également les coûts de manière significative, a déclaré le fondateur et PDG de la société, Peter Beck.

« Return to Sender » sera la 16e mission Electron. Les 30 satellites seront déployés sur une orbite circulaire à environ 500 kilomètres au-dessus de la Terre, si tout se passe comme prévu.

Ces charges utiles comprennent deux satellites pour la mission Drag Racer de la société TriSept, qui testera l’efficacité des longues attaches comme moyen d’aider à désorbiter les satellites; deux satellites de surveillance maritime pour la société française Unseenlabs, qui vise à aider dénoncer la pêche illégale ; 24 des satellites SpaceBee de Swarm Technologies, qui sont conçus pour fournir des services de communication aux appareils de «l’Internet des objets» dans le monde entier; un satellite construit par des étudiants de l’Université néo-zélandaise d’Auckland qui testera une connexion possible entre les tremblements de terre et les perturbations atmosphériques; et un simulateur de masse imprimé en 3D en forme de Gnome Chompski de la série de jeux vidéo Half-Life (qui ne sera pas réellement déployé mais reviendra plutôt sur Terre avec la «scène de coup de pied» de l’Electron).

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour le 18 novembre avec la nouvelle date de lancement cible de la mission, le 19 novembre.