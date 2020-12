Rocket Lab lance un satellite japonais d’imagerie de la Terre en orbite depuis la Nouvelle-Zélande

Laboratoire de fusée vient de lancer un autre petit satellite en orbite.

Un en deux étapes Booster d’électrons décollé du site de lancement néo-zélandais de Rocket Lab à 5 h 09 HNE (10 h 09 GMT) aujourd’hui (15 décembre), transportant le premier membre de la famille «Strix» de satellites radar à synthèse d’ouverture (SAR) développés par la Terre japonaise. société d’imagerie Synspective.

Les engins spatiaux équipés de SAR peuvent voir la surface de la Terre à tout moment du jour ou de la nuit et dans toutes les conditions météorologiques; les nuages ​​et l’obscurité ne dissuadent pas les ondes radio. Synspective prévoit de construire une constellation de 30 vaisseaux spatiaux Strix, qui « rassemblera quotidiennement des données sur les centres métropolitains d’Asie, qui pourront être utilisées pour la planification du développement urbain, la surveillance de la construction et des infrastructures et les interventions en cas de catastrophe », des représentants de Rocket Lab écrit dans une description de mission .

Un amplificateur d’électrons Rocket Lab transportant le satellite d’imagerie terrestre StriX-α pour la société japonaise Synspective décolle du complexe de lancement 1 de la société sur la péninsule de Mahia en Nouvelle-Zélande le 15 décembre 2020. (Crédit d’image: Rocket Lab)

Strix est également un genre diversifié et répandu de chouettes, qui comprend des espèces telles que la chouette rayée et la chouette tachetée. Ainsi, Rocket Lab, qui donne traditionnellement à ses missions des noms ludiques, a surnommé le lancement d’aujourd’hui « The Owl’s Night Begins ».

Rocket Lab, basé en Californie, prévoit de réutiliser les premiers étages de l’Electron de 18 mètres de haut, afin d’augmenter la fréquence de lancement et de réduire les coûts. Lors de la précédente mission Electron, qui a décollé le mois dernier, Rocket Lab a guidé avec succès une première étape vers le bas pour un plongeon contrôlé et assisté par parachute dans l’océan Pacifique et récupéré le booster pour inspection . Aucune récupération n’a été tentée aujourd’hui, ont déclaré des représentants de l’entreprise.

«The Owl’s Night Begins» était le septième lancement de Rocket Lab en 2020 et la 17e mission d’Electron dans son ensemble. Le lancement a été conçu pour transporter le satellite Strix sur une orbite héliosynchrone à une altitude d’environ 500 kilomètres (310 miles), selon le dossier de presse de la mission, que vous pouvez trouver ici . (Les satellites sur des orbites synchrones avec le soleil zooment sur les pôles de la Terre et obtiennent des vues de la surface de la planète avec un éclairage solaire constant.)

L’Electron qui a volé aujourd’hui a utilisé, pour la première fois, un carénage de charge utile élargi personnalisé, ou cône de nez, pour accueillir le «satellite à corps large» de Synspective, ont écrit les représentants de Rocket Lab dans le dossier de presse.

La fenêtre de lancement de « The Owl’s Night Begins » s’est ouverte le 12 décembre. Des prévisions météorologiques défavorables ont repoussé la date cible à lundi (14 décembre), et Synspective a ensuite demandé un autre délai pour éviter les complications possibles causées par l’éclipse solaire totale de ce jour .