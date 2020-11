Rocket Lab lance 30 satellites et récupère le booster dans le jalon de la réutilisabilité

Laboratoire de fusée vient de livrer un passel de satellites en orbite et a fait un grand pas vers la réutilisation des booster.

Deux étapes de Rocket Lab Booster d’électrons a décollé du site de lancement néo-zélandais de la société aujourd’hui (19 novembre) à 21 h 20 HNE (2 h 20 GMT le 20 novembre), transportant 30 engins spatiaux en orbite terrestre basse pour une mission appelée «Retour à l’expéditeur».

À propos de ce nom: une fois la partie du vol terminée, le premier étage de l’Electron est redescendu pour un guidé, splashdown assisté par parachute dans l’océan Pacifique , à environ 650 kilomètres au large des côtes néo-zélandaises.

Puis, environ deux heures après le décollage, le personnel du Rocket Lab pêché le booster de la boisson avec un navire de récupération. La société le transportera à terre pour des analyses qui éclaireront sa quête pour rendre le premier étage d’Electron réutilisable.

La vue de la goulotte principale du premier étage d’Electron à son retour sur Terre. https://t.co/3YcSvrYIGi20 novembre 2020

« Une fois que nous l’avons ramené dans l’usine, c’est comme un CSI [crime scene investigation], vraiment », a déclaré le fondateur et PDG de Rocket Lab, Peter Beck, aux journalistes lors d’une téléconférence le 4 novembre.« Nous allons tout démonter et vraiment, vraiment creuser dans les performances de chacun des composants des sous-ensembles.

Atteindre l’objectif de réutilisabilité rendra probablement les missions Electron beaucoup moins chères pour Rocket Lab et ses clients, a déclaré Beck. Mais le principal avantage envisagé est une augmentation des taux de production de fusées et des fréquences de lancement.

«Même si c’est économiquement neutre, le fait que nous n’ayons pas à construire plus de véhicules dans la même usine est un très gros avantage», a déclaré Beck lors de l’appel du 4 novembre.

Rocket Lab prévoit finalement de capturer des électrons tombant du ciel à l’aide d’hélicoptères, une technique qu’il a démontrée en mars dernier lors d’un test de chute avec un booster factice . L’Electron de 18 mètres de haut est trop petit pour effectuer des touchdowns motorisés comme les premiers étages de SpaceX Fusées Falcon 9 ; Electron ne peut pas transporter suffisamment de carburant pour avoir la quantité requise pour l’atterrissage, a déclaré Beck.

Rocket Lab a guidé les premiers étages d’Electron sur Terre de manière contrôlée lors des lancements opérationnels. Mais « Return to Sender » – le 16ème vol Electron – marque la première fois que la compagnie le fait avec un parachute, et la première fois qu’un booster est récupéré après le vol.

Aussi excitants que soient les éclaboussures et la récupération, l’objectif principal de «Return to Sender» était de faire monter les 30 charges utiles. Et cela s’est produit: les satellites ont tous été déployés sur une orbite circulaire à environ 500 km au-dessus de la Terre une heure après le décollage, Beck a déclaré via Twitter jeudi soir.

Vingt-quatre des satellites installés aujourd’hui sont de minuscules «SpaceBees» qui seront exploités par la société californienne Swarm Technologies. Swarm assemble une constellation de 150 SpaceBees qui fourniront des services de communication aux appareils «Internet des objets» du monde entier.

Également à bord de « Return to Sender » se trouvaient deux satellites pour la mission Drag Racer de TriSept Corp. basée en Virginie. Drag Racer testera la capacité de longues attaches à désorbiter efficacement les satellites, démontrant potentiellement une technologie qui pourrait atténuer la croissance de la Terre. problème d’espace indésirable .

Unseenlabs disposait également de deux petits vaisseaux spatiaux sur «Return to Sender», les deuxième et troisième membres de la constellation de surveillance maritime de 20 satellites prévue par la société française. Le réseau d’Unseenlabs permettra « d’améliorer le suivi des activités en mer, telles que pêche illégale et comportement anti-environnemental », a écrit Rocket Lab dans un Description de la mission « Retour à l’expéditeur » .

Un autre satellite, appelé Waka Āmiorangi Aotearoa APSS-1, a été construit par des étudiants du programme d’Auckland pour les systèmes spatiaux de l’Université d’Auckland en Nouvelle-Zélande. Le vaisseau spatial étudiera un lien possible entre les tremblements de terre et les perturbations dans la haute atmosphère de la Terre, ont écrit des représentants de Rocket Lab.

Enfin, « Return to Sender » a également présenté une représentation imprimée en 3D de Gnome Chompski, un nain de jardin de la série de jeux vidéo Half-Life. Le gnome en titane de 6 pouces de haut (15 centimètres) ne restera pas longtemps en place: tout au long de la mission, il restera attaché à Étape de coup de pied d’électron , qui envoie des satellites sur des orbites précises, puis effectue une plongée suicide dans l’atmosphère terrestre pour éviter de devenir un morceau de débris spatiaux .