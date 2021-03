Rocket Lab dévoile Neutron, sa fusée LEO de 8 tonnes, réutilisable et prête pour des missions interplanétaires ou des vols habités

Tout ne sera pas SpaceX. La startup aérospatiale fondée en Nouvelle-Zélande, Rocket Lab, se renforce dans le secteur. Suite au succès de leur fusée légère Electron, ils ont maintenant annoncé Neutron, votre futur fusée bien plus grosse et plus puissante, en plus d’être réutilisable. Une fusée qui commencera à voler en 2024 si tous les plans se déroulent comme prévu.





Electron a été le premier grand produit de Rocket Lab et avec lequel ils ont commencé à générer des revenus. Compte tenu de sa petite taille, les coûts de production et de lancement sont bien inférieurs à ceux des autres fusées, il a donc été extrêmement utile pour envoyer des charges de chargement dans l’espace et dans des itérations rapides. Cependant sa petite taille est aussi son inconvénient: il ne peut pas transporter de grandes charges, voyager très loin ou transporter, par exemple, des humains à l’intérieur.

La solution pour cela que Rocket Lab lève est une nouvelle fusée. Il s’agit de Neutron, une bête de huit tonnes conçue pour être réutilisable encore et encore. Son objectif est également différent, il sera utilisé pour des missions interplanétaires, des missions vers la Station spatiale internationale et des vols habités.

Ne jamais dire jamais

Il y a des années, Peter Beck, fondateur de Rocket Lab, a déclaré à l’époque qu’ils ne refuseraient jamais une fusée ou n’en construiraient jamais plus que Electron. Il a dit qu’il mangerait sa casquette autrement. À peine dit que c’était fait. Nuetron, en plus d’être réutilisable, est également plus grand. Le PDG de l’entreprise a sûrement déjà appris que «ne jamais dire jamais», après avoir (littéralement) mangé sa casquette.

La vidéo publicitaire Neutron vaut la peine d’être vue juste pour voir comment Peter Beck ingère des traces de sa casquette, mais aussi pour quelques images et détails supplémentaires de Nuetron:

Présentation de Neutron – notre nouvelle fusée réutilisable de classe 8 tonnes conçue pour les méga constellations, les missions dans l’espace lointain et les vols spatiaux habités. En savoir plus: https://t.co/dews8XwdAM pic.twitter.com/R9NqltSHTF – Rocket Lab (@RocketLab) 1 mars 2021

Dans la vidéo, vous pouvez voir une partie de la fusée à neutrons et à quel point elle est gigantesque grâce à sa pointe par rapport à Peter Beck. Comme indiqué, aura une taille de 40 mètres, contre 18 mètres pour Electron ou 70 mètres pour Falcon 9. Son carénage mesure 4,5 mètres de diamètre.

En ce qui concerne le pouvoir, il a un capacité de soulever 8000 kg de poids en orbite terrestre basse. Sur la Lune, il peut transporter 2000 kg tandis que Vénus est capable de transporter 1500 kg. Il comporte deux étapes et la première est celle qui récupère et atterrit à la surface de la terre. Les électrons sont actuellement capturés dans l’air.

Comme décrit dans la vidéo, la fusée à neutrons arrivera dans le courant de 2024. Contrairement aux fusées Electron qui sont lancées directement au large des côtes de la Nouvelle-Zélande, la fusée à neutrons utilisera la rampe de lancement Wallops Flight Facility de la NASA aux États-Unis. Ils disent que cela économise des coûts de fabrication pour une nouvelle plate-forme et du temps.

Plus d’informations | Laboratoire de fusée