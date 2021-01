Rocket Lab annule le lancement du microsatellite en raison d’un problème de capteur

La société de lancement de petits satellites Rocket Lab a annulé son premier lancement de 2021 en Nouvelle-Zélande samedi 16 janvier en raison d’étranges lectures de capteurs avant le décollage.

Un amplificateur Rocket Lab Electron devait lancer un microsatellite pour la société de technologie spatiale européenne OHB Group de la péninsule néo-zélandaise de Māhia à 2 h 38 HNE (20 h 38 heure de Nouvelle-Zélande; 7 h 38 GMT), mais des données inattendues provenant d’un inclinomètre sur le booster a provoqué un retard.

« Nous avions un inclinomètre affichant des données étranges. Il n’est pas utilisé pour le vol, mais nous voulons tout de même comprendre », des représentants de Rocket Lab a écrit dans une mise à jour tôt samedi. « Cela fait partie de la beauté de l’exploitation de notre propre gamme de lanceurs, nous avons le luxe de disposer de temps pour revenir lorsque nous sommes prêts. »

En photos: Rocket Lab et son booster d’électrons

Rocket Lab dispose d’une fenêtre de 10 jours pour lancer son premier vol de l’année, appelé « Another One Leaves the Crust », depuis son site Launch Complex 1. La mission marquera le 18e vol pour Rocket Lab.

« Nous abandonnons la mission d’aujourd’hui consistant à examiner les données des capteurs », la société a ajouté dans une autre mise à jour. «Heureusement, nous avons une fenêtre de 10 jours pour cette mission, nous avons donc de nombreuses opportunités de sauvegarde dans les jours à venir.

La charge utile des microsatellites de la mission pour OHB Group est conçue pour «permettre à des fréquences spécifiques de prendre en charge les futurs services depuis l’orbite», selon Rocket Lab. Le vol a été organisé par OHB Cosmos, la filiale d’approvisionnement du groupe OHB.

Basé à Long Beach, en Californie, Rocket Lab a lancé huit missions Electron en 2020 et cherche à augmenter son taux de lancement en 2021 avec l’ajout de deux nouvelles plates-formes de lancement. Le complexe de lancement 2 de l’installation de vol Wallops de la NASA sur Wallops Island, en Virginie, devrait voir son premier décollage plus tard cette année. Pendant ce temps, la société construit une autre plateforme près du complexe de lancement 1 pour renforcer ses capacités de lancement depuis la péninsule de Māhia.

Envoyez un courriel à Tariq Malik à [email protected]45Secondes.fr ou suivez-le @tariqjmalik. Suivez-nous sur @Spacedotcom, Facebook et Instagram.