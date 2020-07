Rocket Arena : EA met en vente le jeu à moins de 10 Euros

Les copies physiques de Rocket Arena “Mythic Edition” se vendent à 75 % de réduction chez Best Buy et Amazon. Le jeu a été lancé à 39,99€ il y a tout juste 10 jours. Rocket Arena n’a même pas deux semaines et ses copies physiques sont déjà en vente à un prix très réduit.

Comme l’a remarqué Wario64 sur Twitter, la version disque de”Mythic Edition” du jeu sur PlayStation 4 et Xbox One se vend maintenant à 9,99 € chez Micromania et Amazon, soit 75 % de moins que le prix demandé de 39,99€ lancé le 14 juillet.

Plein pot dans un secteur saturé

Ce jeu de shoot 3-v-3, qui est sorti sous la bannière EA Originals comme premier projet de Final Strike Games, était déjà confronté à une rude bataille. Il entrait dans un sous-genre qui, bien que non sursaturé, est entièrement dominé par une courte liste de mastodonte comme Overwatch, Apex Legends et Valorant. Le jeu a également été peu médiatisé, ayant été annoncé par une brève présentation lors de la vitrine numérique EA Play en juin avant d’être lancé moins d’un mois plus tard.

Rocket Arena Mythic Edition (PS4/XBO) is $9.99 at Best Buy (75% off in less than 2 weeks…) https://t.co/EYrrpfuh5v

PS4 $9.99 on Amazon https://t.co/m3ycTAHV8Y pic.twitter.com/hJgM5EjBBw — Wario64 (@Wario64) July 24, 2020

Mais le modèle de tarification de Rocket Arena a surtout fait que le jeu n’a pas eu la moindre faveur. Le jeu de base coûte 29,99 € et est chargé de microtransactions, la”mythic Edition” susmentionnée est facturé 10€ de plus en échange de quelques produits cosmétiques bonus et de suffisamment d’argent dans le jeu pour précommander son “Blast Pass” de la saison 1. Et tout cela pour un jeu que nous avons trouvé assez facile à oublier.

La stratégie est encore plus déconcertante quand on sait qu’EA a déjà un jeu de tir à succès avec Respawn’s Apex Legends, qui est un jeu gratuit.