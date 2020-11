Rock présent aux MTV EMA’s Awards 2020 | 45S

Nous sommes très clairs que la plus grande présence du rock dans les prix les plus importants de la musique actuelle s’est produite dans les années quatre-vingt, quatre-vingt-dix et jusqu’au début des années 2000, lorsque Guns N ‘Roses passait les tapis rouges, Metallica interprétant Enter Sandman live, Ozzy Osbourne et Marilyn Manson remettant des prix.

Bien que les temps aient changé et que le rock ne reçoive plus la pertinence et l’attention dont il jouissait autrefois, les producteurs d’événements musicaux ne sont pas complètement oubliés, et encore moins les fans. . Totalement différents des MTV Video Music Awards de cette année, les MTV Europe Music Awards ont tenté d’établir le rock dans tous les espaces qu’ils pouvaient. Et cette plus grande préférence pour le genre se comprend en raison de sa situation géographique, car il faut se rappeler que ces prix ont été décernés à Budapest et à Londres.

Ce sont les moments liés au rock aux MTV EMA’s Awards 2020:

La cérémonie

Le groupe pop féminin Little Mix était choisi comme hôte de cette année. Cependant, Jesy Nelson, l’un des membres, n’était pas présente à la cérémonie de remise des prix ou à la présentation de sa nouvelle frappé « Douce mélodie ».

Beaucoup savent qui est Doja Cat à partir de son célèbre single «Say So» qui domine TikTok. Même s’il a interprété la même chanson pour ses deux derniers performance Dans les récompenses, cette fois, il s’est vraiment réinventé en adaptant la chanson originale – qui a des rythmes dance, disco et pop – dans le style du rock, même avec son propre groupe caractérisé.

Sortant d’une télévision et nous rappelant le film d’horreur «El Aro», Doja Cat a surpris tous ses fans en robe de mariée et a totalement changé le rythme de sa chanson, lui donnant cette ambiance sombre et forte qui s’oppose à la mélodie originale. Nous connaissons certainement la qualité de la présence artistique de cette rappeuse, mais le fait qu’elle ait utilisé la chaîne d’un genre qui au milieu de 2020 est considérée comme morte nous a donné beaucoup de choses à parler, en plus de la comparer avec ce que fait Miley Cyrus dans sa nouvelle ère.

Lors de cette cérémonie, ils ont daigné remettre le prix du « Meilleur artiste rock », partie qu’ils omettent généralement dans les cérémonies. Laissant de côté Green Day, Liam Gallagher, Pearl Jam, Tame Impala et The Killers, Coldplay a de nouveau remporté un MTV Award – rappelez-vous qu’il a remporté la même catégorie aux VMA cette année – et c’est Chris Martin qui l’a remercié pour lui. dans une vidéo à distance. De même, ils ont également remercié via leurs comptes Instagram et Twitter pour le soutien de leur Ventilateurs.

«Merci à chacun de ceux qui ont voté ici. Encore une fois, ils se sont avérés être les meilleurs. Merci de nous avoir laissé surfer sur votre vague. Amour ».

Ensuite, ils ont présenté le gagnant du « Best Push Artist », un prix remporté par un artiste qui devient de plus en plus populaire non seulement pour son style punk et emo qui nous rappelle My Chemical Romance dans les années 2000, mais donne également un message à ses fans pour embrasser sa «bizarrerie», être aussi fous qu’ils le veulent, et ne pas avoir honte de son style. Ces mots n’ont pas échappé à son discours lorsqu’il a reçu le prix de la nuit.

«NOUS avons gagné un putain d’EMA !!! C’est à propos de nous, ça l’a toujours été, ça le sera toujours. à chaque occasion nous faisons du bruit et montrons aux gens que nous existons !!! Je vous aime tous de chaque partie de moi. Un grand merci à chacun d’entre vous qui a voté chaque jour. J’aurais aimé être avec vous tous pour célébrer. bientôt. le rock n roll n’est pas mort… il est bien vivant et prêt à détruire la putain de maison! », furent les mots supplémentaires de l’artiste pour sa reconnaissance musicale.

«Je ne fais pas de musique pour les récompenses. Recevoir un prix qui a été voté par le public est le meilleur de tous. Je pense que la dernière fois que j’ai accepté une EMA, c’était il y a 10 ans avec Paramore. Donc, continuer à faire ce que je fais, avoir le soutien des gens avec qui j’ai grandi, me fait me sentir bien. Et il n’y a pas beaucoup de choses qui me feront me sentir bien en 2020. […] J’adore faire de l’art avec mes amis et je ne voudrais pas être au monde sans cela. Merci aux fans de Paramore. Paramore pour toujours ».

C’est ainsi que Hayley Williams a reçu le prix du « Meilleur Artiste Alternatif », qui a décidé cette année de travailler sur son album solo intitulé « Petals For Armor ». La chanteuse reconnaît toute l’influence que Paramore a eue sur sa carrière et s’en souvient avec tendresse.

Rock à l’époque des EMA

Le point culminant de la soirée a certainement été l’hommage qu’ils ont rendu à Eddie Van Halen en raison de sa mort plus tôt cette année. Des représentants du rock tels que St. Vincent, Tom Morello et Taylor Hawkins ont exprimé leurs paroles sur l’influence que le guitariste avait sur leur carrière et sur le genre en général.

«Eddie Van Halen fait partie de ces musiciens qui viennent une fois par siècle si vous avez de la chance. Sa formidable redéfinition de l’instrument, son sourire, son incroyable capacité d’improvisation, de composition, son talent, ils étaient totalement révolutionnaires. Cela a changé la façon dont le monde considérait la guitare. Eddie Van Halen, vous êtes le père destructeur. Vous êtes l’inspiration des destructeurs du monde et vous nous manquerez de toutes nos âmes. Eddie, j’espère que tu berces le paradis, tu vas me manquer. Vous êtes un génie innovant et l’un des musiciens les plus importants de tous les temps. Ses albums font partie de ces albums qui sont appréciés pour toujours et qui sont très pertinents. Montez le volume de Van Halen pour toujours », ont été les mots récités dans son hommage, ainsi qu’une série de ses principaux succès tels que Hot For Teacher, Jump, Panama et You Really Got Me.

Dave Grohl de Foo Fighters a fait la une des journaux comme on s’y attendait le moins aux MTV EMA. Et c’est que cette année il n’a pas eu à interpréter une chanson avec son groupe, mais il a été le présentateur d’une des dernières performances de la soirée, celle qui correspondait à Yungblud. En plus de reconnaître le travail du nouvel artiste, son couverture Sur « Times Like These », le leader du groupe a déclaré qu’il était « la raison pour laquelle vous pensez que le rock n’est pas mort ». Un compliment que même Yungblud lui-même ne pouvait pas croire, répondant que Grohl est la raison pour laquelle il a choisi la guitare.

Tel un ange, vêtu d’une jupe et d’un t-shirt blancs, YUNGBLUD est descendu du ciel en se déplaçant d’un côté à l’autre pour interpréter son dernier single «Cotton Candy», montrant son côté plus doux et appartenant à une mode E-Girl. Du coup, à la fin de la chanson, il a sauté au sol au rythme de son autre single « Strawberry Lipstick » contrastant tout ce qui est doux avec son côté agressif et sauvage du punk. Lançant et cassant les guitares, comme une vraie rockstar avec son groupe, il a dit au revoir en donnant un bisou à la caméra.

Si le rock et la musique alternative n’ont pas dominé tous les moments de la cérémonie, elle a été notée beaucoup plus qu’en d’autres occasions compte tenu du contexte actuel. Espérons que cette initiative continue, continue de croître et de quoi parler comme cette fois.