Rock in Rio 2021: Avril Lavigne, Queen et Iron Maiden arrivent en Amérique du Sud pour le festival brésilien | 45S

Un autre artiste rejoint la liste des confirmés pour le festival Rock in Rio 2021 qui se déroulera au Brésil les 24, 25, 26, 30 septembre et 1er, 2 et 3 octobre. Il s’agit de Avril Lavigne, qui avec Iron Maiden, Khalid, Queen et Justin Bieber, ferait la tête de la prochaine édition de l’événement.

Bien que la production du festival n’ait encore annoncé officiellement aucun artiste, c’est le journaliste de divertissement Norberto Flesh qui a publié, comme d’habitude depuis des années, les premiers des plus grands noms arrivant dans le pays. Personne n’a jamais commis d’erreur.

Parmi les détails qui ont été avancés sur le festival, il y a que la programmation des artistes sera beaucoup plus variée que dans les versions précédentes. Vous pouvez revoir l’évolution de l’offre musicale du festival ici: Pourquoi y a-t-il autant de pop à Rock in Rio?. En revanche, les débuts attendus au Chili ont finalement été reportés en raison de la pandémie.

Y aura-t-il des tournées en Amérique du Sud?

Rock in Rio Brasil a souvent été synonyme de tournées en Amérique du Sud, cependant, au milieu de la situation actuelle et des perspectives peu favorables pour les méga événements en plein air, il est encore incertain si ces artistes pourront ajouter des dates au calendrier. de tournées par la région. Les prochains mois seront essentiels pour le définir.