Rock and Roll Hall of Fame annonce les finalistes en 2021

Les finalistes ont été annoncés pour entrer dans le Temple de la renommée du rock and roll dans votre édition 2021, y compris certains grands noms comme Foo combattants, Iron Maiden, Carole roi Oui Jay Z.

La liste du prestigieux honneur comprend également Kate Bush, Rage Against The Machine, Chaka Khan, Devo, Tina Turner, Dionne Warwick, New York Dolls, Fela Kuti, LL Cool J, Mary J Blige et Todd Rundgren.

Il ne faut pas oublier que, pour se qualifier pour la distinction, le groupe ou l’artiste doit avoir sorti son premier enregistrement commercial au moins 25 ans avant sa première nomination.

Après l’ajout de Foo combattants à la liste, pour gagner, ce serait la deuxième fois que Dave Grohl arriver à Temple de la renommée du rock and roll, puisqu’il l’a fait auparavant dans le cadre de Nirvana.

Les artistes qui entreront dans la génération 2021 du temple de la renommée sera annoncé en mai prochain, étant choisi par plus d’un millier d’artistes, historiens et membres de l’industrie de la musique.