« Rocío, dis la vérité pour rester en vie »: aura-t-il la deuxième partie?

« Rocío, dis la vérité pour rester en vie » est une série documentaire et biographique mettant en vedette Rocío Carrasco, présentateur et collaborateur de la télévision espagnole. La docuserie, produite par La Fábrica de la Tele pour Mediaset España et diffusée via Telecinco, a été créée le 21 mars 2021 aux heures de grande écoute de la chaîne et s’est terminée le 26 mai.

Et bien que nous pensions tous que la douzième et dernière tranche, le chapitre intitulé « Point de départ », était la fin de la série, il a été révélé qu’il y aura probablement une deuxième partie. Ensuite, tout ce que l’on sait sur la poursuite du programme qui a atteint des niveaux d’audience élevés dans la patrie, à tel point que le président du gouvernement Pedro Sánchez a contacté Rocío Carrasco pour montrer son soutien après avoir vu le documentaire.

Avant, rappelons-nous que L’histoire de Carrasco a été diffusée les mercredis à 22 h 10 en format débat, qui a été présenté par Jorge Javier Vázquez ou Carlota Corredera, qui, après avoir présenté un épisode, séparé en deux parties, ont commenté ce qu’ils avaient vu avec certains des collaborateurs les plus connus de Telecinco.

Rocío Carrasco a commencé sa carrière télévisuelle en 1997 en tant que coanimatrice de l’émission Telecinco Cita con Apeles. (Photo: Rocío Carrasco / Instagram)

LA DOCUSERIE AURA-T-ELLE LA SAISON 2?

C’est Jorge Javier Vázquez, qui a annoncé dans « Save me » qu ‘ »il y aura une deuxième partie du documentaire » et que la fille de Carrasco sera le protagoniste d’une nouvelle interview sur le plateau le mercredi 2 juin.

«Cela ne s’arrête pas aujourd’hui. La deuxième partie arrive et je dois être là aussi « Il a dit au moment de demander à Corredera afin qu’il puisse participer pendant la présence de Rocío Flores.

À la suite de cela, ils ont commencé à faire glisser le contenu possible des futurs épisodes de « Rocío, dites la vérité pour rester en vie », bien qu’ils n’aient pas fouillé plus loin. Et c’est que le thème de la famille et la relation qu’il entretenait avec ses enfants pourraient être au centre d’une prochaine saison de l’intrigue.

Comme on s’en souvient, le dernier épisode intitulé «Point de départ» montre Rocío racontant les expériences qu’elle a eues avec son ex-mari Antonio David Flores et sa fille, qui ont influencé son état psychologique et affecté sa santé. La période couverte par ce récit va d’août 2019 à juillet 2020.

Dans la série, elle expose son témoignage sur les années d’horreur qu’elle a subies aux mains de son ex-mari, Antonio David Flores, l’aliénation de ses enfants et les déclencheurs qui l’ont amenée à essayer de se suicider. (Photo: Rocío Carrasco / Instagram)

QUE DIT ROCÍO CARRASCO?

Après la fin du chapitre 12, Carrasco s’est tournée vers les femmes qui ont subi des abus. «Il y a beaucoup de gens qui n’ont pas la capacité, l’aide ou les moyens suffisants pour en sortir. Il me semble qu’une maladie se parle avec beaucoup de liberté et très peu de respect [depresión] ce qui est très foutu. Je peux être beaucoup de choses: déprimé, déprimé, frustré, mais je ne suis pas fou « .

« [A esas mujeres] qu’ils ne font pas la même chose que moi, qu’ils le disent, qu’ils le crient. Laissez-les le dire à la minute zéro. Qu’ils ne sont certainement pas seuls, tout comme moi. Mon conseil serait le contraire de ce que j’ai fait. Mon attitude de silence est une erreur, mais cela m’a permis de garder mes principes intacts « il ajouta.

À un autre moment, elle a indiqué qu’après avoir partagé son témoignage, où elle a touché le fond et a pris conscience que personne ne peut lui faire de mal, elle a reconnu que si la douleur qu’elle ressent et ressent ne disparaît pas, elle guérira petit à petit, publié Formula TV.