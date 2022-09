Rochi Igarzábal présente son deuxième album « Que Me Hablan De Amor »

Il ne fait aucun doute que faire partie de l’industrie de Cris Morena a complètement marqué la carrière de jeunes artistes qui ont participé à des phénomènes tels que Presque des anges, Chiquititas Soit Façon Rebelde. Mais une fois ces projets terminés, il appartiendra à chacun d’entre eux de montrer qu’ils peuvent aller bien plus loin qu’un fiction jeunesse à la télévision argentine. Et, sans aucun doute, Rocio Igarzabal en est un exemple. En quelques années, elle a réussi à trouver un équilibre entre la gratitude pour ce rôle qui l’a propulsée vers la gloire et la capacité de diriger une défi musical personnel qui se propage.

Ces dernières semaines, il a sorti son dernier single : c’est une collaboration avec Mel Muniz qu’il a intitulé Boîte en carton et avec lequel il a réussi à combiner la salsa, le flamenco et un rythme latin vibrant. Mais cette nouveauté n’est pas sa première incursion dans la musique, puisque sa carrière solo a débuté il y a bien longtemps dans de petits bars. Bien que l’actrice et chanteuse se soit démarquée dans des productions de l’envergure de Presque des anges Soit Doux amouraprès avoir terminé avec les tournées mondiales de Anges adolescentsvoyager vers Mexique se connecter avec ses vraies racines et trouver sa propre identité musicale.

« Ce voyage a été une sorte de graine qui a commencé à naître, à germer et à grandir. C’était une première rencontre avec moi-même et avec Milton», dit-il en référence à son compagnon, père de sa fille Lupe, qui fait également partie de sa bande. Et poursuit : « D’un endroit très dépouillé, j’ai commencé à écouter d’autres styles de musique qui m’étaient un peu familiers. Ma mère est vénézuélienne et a un racine très latineAlors je les écoute depuis que je suis toute petite. J’ai trouvé des rythmes très colorés à interpréter”.

Comment avez-vous réussi à démarrer cette carrière de chanteuse ? En dialogue avec spoilersraconte : « J’ai commencé à composer mes chansons depuis le Mexique, j’ai commencé à produire et j’ai réussi à rencontrer les bonnes personnes qui m’ont aidé en cours de route.”. En ce sens, dès ces premiers shows dans les bars, il a réussi à faire le grand saut. Après s’être illustré avec son premier album Entre les arbresil est maintenant prêt à être lancé Parle-moi d’amourson deuxième album qui sera disponible sur les plateformes numériques dès 8 septembre. « Toute cette expérience rend l’album qui va sortir méga complet au niveau latin et sonore. Et cela se reflétera également dans le live. Pour beaucoup de gens Caja de Cartón est une surprise, mais pour moi c’est une chanson que j’aime chanter, j’aime interpréter et j’aime jouer en live”.

Et s’il a marqué une certaine distance avec la télévision avec ce voyage charnière, il revient cette année à l’écran aux mains de La voix argentineune émission de téléréalité dans laquelle elle brille en tant que compagne de Marley en tant qu’hébergeur numérique. « Cela fait partie du jeu. En tant qu’artiste, d’un moment à l’autre, vous traversez différents projets qui apportent des défis et des énergies différentes. Je pense qu’il faut être ouvert à ces expériences», remarque-t-il. L’émission la présentait non seulement sous un nouveau jour, mais impliquait également ses retrouvailles avec Lali Esposito.

C’est que les deux ont participé à Presque des anges, dans les rôles de Valeria et Marianella, et ont partagé les tournées Teen Angels qui leur ont permis de parcourir le monde. Concernant sa relation avec l’entraîneur de La voixtenu: « Nous avons ri avec Lali. Je lui ai dit : ‘Maintenant, je vais t’interviewer !’ Nous avons toujours été interviewés ensemble. Pour cette raison, j’aborde les entretiens comme un lieu de discussion. Aujourd’hui, je suis très imprégné de musique. Quand je suis arrivé au programme, j’ai réalisé que je parlais encore de musique avec des gens sympas. J’aime accompagner les émotions extrêmes qui sont vécues dans ce projet qui est très fort à la télévision argentine”.

Ce n’est pas un hasard si ce type de télé-réalité fait fureur. Rochi Igarzábal explique : «La Voz Argentina reflète la démarche de l’artiste. De la première décision de courage et de bravoure dans laquelle ils osent parier sur ce qu’ils veulent, à la partie créative. Des auditions à l’aveugle à la finale, on voit la croissance et l’évolution des artistes dans chaque instance.”. Pourquoi les gens aiment-ils tant regarder l’émission ? « C’est une joie de se déconnecter de la routine pour écouter de bonnes voix et voir Lali, Mau et Ricky, Sole et Montaner qui sont très appréciés à l’échelle nationale et internationale. C’est un pur plaisir ce qu’ils donnent aux gens”.

La vie de Rocío Igarzábal ne connaît pas de pauses : outre son projet musical et son travail d’animatrice dans La voixse préparant maintenant à se rendre à Israël en tant que vedette du spectacle du chanteur local Chen Aharoni près de Florence Bertotti et Felipe Colombo. « C’est fou de voyager à l’autre bout du monde avec des collègues que j’adore. Je vais chanter des chansons que le public connaît déjà, mais je vais aussi chanter Caja de Cartón dans un stade. C’est un sujet qui méritait d’entrer par la grande porte. Ce voyage m’apporte l’amour des projets précédents mais, en même temps, toute l’envie et l’enthousiasme de tout ce qui accompagne ma musique, de me montrer en tant qu’artiste, d’être pour la première fois auteur-compositeur-interprète de mes chansons.”.

Ce n’est pas tout! En outre, le 8 octobre il présentera son deuxième album à La Tangente, avec des billets en vente via Passline. « Le public va écouter un album très complet, bourré de rythmes latins, le tout enregistré en studio en même temps, voix incluse. Il y a des vérités très humaines portées à un niveau poétique. Et le spectacle va être très magique, avec un groupe complet et des invités. Profitons et abandonnons tout ce dont nous ne voulons plus dans nos vies», conclut en exclusivité avec Spoiler.

