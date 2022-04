Robotech Movie ajoute un réalisateur Hawkeye

in

Sony

Le film Robotech est diffusé depuis des années avec de multiples occasions où il pourrait se matérialiser, mais jusqu’à présent, cela n’a jamais été fait. Vous avez déjà un directeur !

Robotech est un anime qui a été créé en Amérique du Nord en 1985 avec 85 épisodes qui présentent une histoire où l’humanité est attaquée par des races extraterrestres et depuis un vaisseau extraterrestre, les humains construisent leur propre armée de robots gigantesques pour se défendre contre les attaques extérieures. L’émission a adapté trois séries japonaises en une seule car aucune d’entre elles n’a atteint le minimum de 65 épisodes fixé par American Syndication.

De nouvelles informations arrivent Collisionneur indique que le directeur Rhys Thomas serait le cinéaste en charge de l’adaptation live action de ces mechas combattant les extraterrestres si célèbres dans les années 80. A tel point que le show animé a été un précurseur des comics, jeux vidéo et merchandising en tous genres qui perdurent à ce jour.

Robotech arrive au cinéma

Rhys Thomas a à son générique la série de Disney+, oeil de fauconavec Jeremy Renner dans le rôle vengeur du titre, où le réalisateur a travaillé sur trois épisodes du programme télévisé. Il était également en charge d’épisodes de Documentaire maintenant ! Oui Saturday Night Live. la bande de Robotech C’est un gros projet mais oeil de faucon a montré que Thomas peut développer des séquences d’action intéressantes.

Le film de Robotech est projeté il y a des années, même Tobey Maguire allait jouer dans une version en 2007 pour Warner. Ensuite, les responsables de Smallville, Alfred Gough et Miles Millar rêvaient de réaliser l’épopée intergalactique, mais ils n’ont pas non plus réussi à achever leur vision de cette histoire. Finalement Sony a acheté la franchise mais n’en a pas encore fait un film.

Finalement Sony embauché james blême responsable du film, mais le réalisateur a démissionné pour prendre en charge Aquaman et a été remplacé par l’Argentin Andy Muschiettiqui s’est également retiré pour un projet de Univers étendu DC: Éclat. Le script du film est en charge des responsables de InexploréArt Marcum et Matt Holloway avec des réécritures par Brian Gatewood et Alessandro Tanaka.

