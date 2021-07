RoboCop prépare son arrivée aux jeux vidéo avec « Rogue City »

Les éditeurs de NACON en collaboration avec Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) ont annoncé un nouveau jeu inspiré par l’un des personnages les plus emblématiques du cinéma d’action des années 80 : « RoboCop : Rogue City », directement inspiré des trois premiers opus de la franchise.

Selon le communiqué de presse, le joueur se plongera dans une aventure rapide à la première personne dans laquelle une nouvelle histoire sera racontée du point de vue d’Alex Murphy, l’officier de police de la ville en décomposition de Detroit qui a été relancé avec un futurisme avancé. La technologie.

Ce nouveau jeu inspiré de la saga RoboCop est développé par Teyon, avec une date de sortie prévue à un moment indéfini de l’année 2023. Ce premier aperçu anticipe que le titre sera disponible pour consoles et PC, mais sans trop en révéler le gameplay ou l’esthétique en général.

Teyon a été la même équipe responsable de « Terminator: Resistance », un jeu sorti en 2019 dont le mauvais accueil des utilisateurs et des critiques spécialisés lui a permis d’obtenir une moyenne de 60 points dans Metacritic, dont la version améliorée pour PS5 suffisait à peine à augmenter votre note. à 61. Pourtant, ce scénario ne peut pas être répété dans « RoboCop: Rogue City. »

« Nous sommes impatients de collaborer avec NACON et Teyon pour ramener l’une des IP les plus durables de MGM sur les plateformes de jeu avec une nouvelle histoire », a déclaré Robert Marick, vice-président exécutif mondial des produits et des expériences de consommation de MGM, soulignant l’action de préhension et récit complexe de la saga originale RoboCop. Pour le moment, aucun autre détail sur ce nouveau titre n’a été confirmé.