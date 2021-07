Robo-Rabbit Side-Scroller FIST: Forged in Shadow Torch se termine le 7 septembre

Le bagarreur robo-lapin tant attendu FIST: Forged in Shadow Torch tirera enfin son épingle du jeu sur PlayStation 5 et PS4 à partir du 7 septembre. Le titre – qui fait partie de l’industrieux China Hero Project de PlayStation – est en développement depuis un certain temps, mais va enfin frapper le Boutique PS plus tard cette année pour 29,99 €. Si vous pré-commandez et avez un PS Plus abonnement, vous pouvez économiser 10 pour cent.

Vous pouvez en savoir un peu plus sur les conceptions de personnages sur le Blogue PS, et découvrez également une nouvelle bande-annonce intégrée ci-dessus. Nous avons des espoirs modérément élevés pour celui-ci, alors croisons les doigts pour que le produit final atteigne les bonnes notes.